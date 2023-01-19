تصدرت الاستعدادات لاستقبال عميد الأسرى ماهر يونس بعد 40 عاما في سجون الاحتلال الإسرائيلي عناوين الصحف الفلسطينية (الحياة الجديدة، القدس، الأيام) الصادرة اليوم الخميس.
وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:
* "الحياة الجديدة":
- الأسير ماهر يونس.. موعد مع الحرية اليوم بعد 40 عاما من الأسر
- المستوطنون يصعدون اعتداءاتهم في الخيل والاحتلال ينفذ عمليات هدم في الجفتلك والرماضين
- اشتية: أبناء شعبنا مسلمين أو مسيحيين يواجهون ذات المصير ويعيشون تحت نفس الظروف
- مركزية "فتح" تعقد اجتماعا تشاوريا اليوم
- البرلمان العربي: القمة الثلاثية جاءت في توقيت مهم لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني
- "العليا" الإسرائيلية تصدم ائتلاف نتنياهو وتبطل قرار تعيين درعي وزيراً
- الصين: الوضع في الأراضي الفلسطينية أمام بركان سينفجر في أي وقت
- وفد دبلوماسي أوروبي يزور المسجد الأقصى ويطلع على تطورات الأوضاع فيه
- السفير الأميركي في إسرائيل: نريد إبقاء حل الدولتين حياً
* "القدس":
- ماهر يونس يتنسم الحرية اليوم
- "العليا" الإسرائيلية تلغي تعيين درعي وزيراً
- سفراء أجانب يزورون الأقصى وسط اقتحامات المستوطنين بحماية الشرطة
- الكنيسة الأرمنية الارثوذكسية تحتفل بعيدي الميلاد المجيد والغطاس
- النائب طليب مستاءة من بناء سفارة أميركية على أرض فلسطينية مصادرة
- أميركا: اعتداء مستوطنين على متنزهين شمال أريحا هجوم وقح
- سفير أميركا لدى إسرائيل: لا نؤيد ضم مناطق ولا توسيع الاستيطان الذي يبعدنا عن حل الدولتين
- هدم عدة مساكن ومنشآت واقتحامات واعتداءات
* "الأيام":
- عميد الأسرى ماهر يونس إلى الحرية اليوم
- اشتباكات عنيفة خلال اقتحام مقام يوسف وعمليات هدم في محافظتي الخليل وأريحا
- سوليفان يبدأ محادثاته في إسرائيل لمحاولة التوصل لتفاهمات حول سياسات حكومة نتنياهو
- تأجيل بحث مخطط استيطاني في القدس عشية وصول سوليفان
- نتنياهو يسعى لإنقاذ ائتلافه الحكومي بعد شطب المحكمة العليا تعيين أرييه درعي وزيراً
- "أوقاف القدس" تشدد على إعادة الوضع في الأقصى لما كان قائماً قبل عام 2000
- الكنيسة الأرمنية الأرثوذكسية تبدأ احتفالاتها بعيد الميلاد المجيد
- وينسلاند: إسرائيل رفضت أو لم تصدر بعد تصاريح لـ300 من العاملين بالأمم المتحدة