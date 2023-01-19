رام الله / سما /

تصدرت الاستعدادات لاستقبال عميد الأسرى ماهر يونس بعد 40 عاما في سجون الاحتلال الإسرائيلي عناوين الصحف الفلسطينية (الحياة الجديدة، القدس، الأيام) الصادرة اليوم الخميس.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- الأسير ماهر يونس.. موعد مع الحرية اليوم بعد 40 عاما من الأسر

- المستوطنون يصعدون اعتداءاتهم في الخيل والاحتلال ينفذ عمليات هدم في الجفتلك والرماضين

- اشتية: أبناء شعبنا مسلمين أو مسيحيين يواجهون ذات المصير ويعيشون تحت نفس الظروف

- مركزية "فتح" تعقد اجتماعا تشاوريا اليوم

- البرلمان العربي: القمة الثلاثية جاءت في توقيت مهم لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني

- "العليا" الإسرائيلية تصدم ائتلاف نتنياهو وتبطل قرار تعيين درعي وزيراً

- الصين: الوضع في الأراضي الفلسطينية أمام بركان سينفجر في أي وقت

- وفد دبلوماسي أوروبي يزور المسجد الأقصى ويطلع على تطورات الأوضاع فيه

- السفير الأميركي في إسرائيل: نريد إبقاء حل الدولتين حياً

* "القدس":

- ماهر يونس يتنسم الحرية اليوم

- "العليا" الإسرائيلية تلغي تعيين درعي وزيراً

- سفراء أجانب يزورون الأقصى وسط اقتحامات المستوطنين بحماية الشرطة

- الكنيسة الأرمنية الارثوذكسية تحتفل بعيدي الميلاد المجيد والغطاس

- النائب طليب مستاءة من بناء سفارة أميركية على أرض فلسطينية مصادرة

- أميركا: اعتداء مستوطنين على متنزهين شمال أريحا هجوم وقح

- سفير أميركا لدى إسرائيل: لا نؤيد ضم مناطق ولا توسيع الاستيطان الذي يبعدنا عن حل الدولتين

- هدم عدة مساكن ومنشآت واقتحامات واعتداءات

* "الأيام":

- عميد الأسرى ماهر يونس إلى الحرية اليوم

- اشتباكات عنيفة خلال اقتحام مقام يوسف وعمليات هدم في محافظتي الخليل وأريحا

- سوليفان يبدأ محادثاته في إسرائيل لمحاولة التوصل لتفاهمات حول سياسات حكومة نتنياهو

- تأجيل بحث مخطط استيطاني في القدس عشية وصول سوليفان

- نتنياهو يسعى لإنقاذ ائتلافه الحكومي بعد شطب المحكمة العليا تعيين أرييه درعي وزيراً

- "أوقاف القدس" تشدد على إعادة الوضع في الأقصى لما كان قائماً قبل عام 2000

- الكنيسة الأرمنية الأرثوذكسية تبدأ احتفالاتها بعيد الميلاد المجيد

- وينسلاند: إسرائيل رفضت أو لم تصدر بعد تصاريح لـ300 من العاملين بالأمم المتحدة