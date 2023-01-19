الإعلام العبري يكشف عن الهدف الرئيسي من العملية العسكرية في جنين فجر اليوم

القدس المحتلة / سما /

كشفت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الخميس، عن الهدف الرئيسي من العملية العسكرية لجيش الاحتلال في مخيم جنين فجر اليوم.

وبحسب صحيفة "معاريف" العبرية، فإن هدف جيش الاحتلال في هذا اليوم، هو اعتقال خالد أبو زينة أحد قيادات حركة الجهاد الإسلامي.

ووفقاً للصحيفة، فإن الاحتلال فشل في اعتقال أبو زينة بسبب عدم تواجده في منزله، فيما تم اعتقال نجليه، ونقلهما إلى جهة مجهولة.

وخلال عملية الاعتقال درات اشتباكات مسلحة، بين مقاومي المخيم وجيش الاحتلال، أسفرت عن ارتقاء مواطنين، أحدهما قائد في كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد المواطن جواد فريد بواقنة (38 سنة) بعد إصابته برصاصة في الصدر، والمواطن أدهم محمد باسم جبارين (28 سنة) بعد إصابته برصاصة أعلى البطن، أطلقها عليهما جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه على جنين.