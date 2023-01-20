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الطقس: اجواء صافية وارتفاع على الحرارة

الخميس 19 يناير 2023 08:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: اجواء صافية وارتفاع على الحرارة



رام الله / سما /

 تتوقع دائرة الارصاد الجوية ان يكون الجو يوم الخميس صافياً وجافا بوجه عام ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية ، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة : يكون الجو صافياً بوجه عام وبارداً ، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الجمعة 2023/01/20: يكون الجو صافياً وجافا بوجه عام ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية ، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

السبت 2023/01/21: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاحد 2023/01/22: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية ، والرياح شمالية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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