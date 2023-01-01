  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

منصور يطلع وزيرة خارجية اندونيسيا على آخر التطورات في القضية الفلسطينية

الخميس 19 يناير 2023 12:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
منصور يطلع وزيرة خارجية اندونيسيا على آخر التطورات في القضية الفلسطينية



رام الله/سما/

أطلع مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، وزيرة خارجية إندونيسيا ريتنو مارسودي، على آخر التطورات في القضية الفلسطينية بما في ذالك العدوان الإسرائيلي على المسجد الأقصى/ الحرم القدسي الشريف.

ووضع منصور، وزيرة خارجية إندونيسيا، خلال اللقاء الذي جرى بينهما في الأمم المتحدة في نيويورك، اليوم الأربعاء، في صورة الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطينى وقيادته، ومنظمات المجتمع المدني، بسبب الذهاب لمحكمة العدل الدولية، طالبا مساعدة إندونيسيا في عدة جوانب ذات طبيعة عملية.

وعبر منصور عن أهمية زيارة رئيس الوزراء محمد اشتية، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، لأندونيسيا وعن عمق العلاقة بين بلدينا وقياداتنا.

بدورها، عبرت الوزيرة مارسودي عن موقف بلادها ازاء فلسطين، وترحيبهم العميق للزيارة الناجحة لرئيس الوزراء والوفد المرافق له، واستعداد اندونيسا للتعاون على كافة الصعد والمهمات المطلوبة خلال العام الجاري.

والقت الوزيرة كلمة قوية في مجلس الأمن بعد اللقاء بين الطرفين.

ــــ

#رياض منصور

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تكشف عن عرض مصري لاستئناف المفاوضات.. حماس: هذه شروطنا

غزة : مصرع شاب جراء طلق ناري بالخطأ

الرئيس الشيشاني: سنضغط على الزر النووي والسلام عليكم وسنذهب للجنّة!

الأسير لدى القسام يعمّق الخلافات في "إسرائيل"

هل اقترب عصر الدولار الذهبي من نهايته؟

يديعوت: مستوطنو الغلاف لديهم 15 ثانية فقط للهروب من صواريخ غزة

"يسرائيل هيوم" : اتحاد موظفي الاونروا بالضفة يسيطرون على مقرها بالقدس واسرائيل تفكر بمصادرة المكان..

الأخبار الرئيسية

833572-1668011523

واشنطن تؤكد ابقاء موقع سفارة بلادها في القدس.. حماس تستنكر وطليب غاضبة

20230118103653

واشنطن تسعى للتوصل إلى تفاهمات حول سياسات حكومة نتنياهو

فريدمان يناشد بايدن التدخل لمنع تحول "إسرائيل" إلى ساحة صراع أهلي رهيب

هل "إسرائيل" مستعدة لحرب متعددة الجبهات؟

إلغاء تعيين درعي.. سيخلفه ابنه في المنصب أم سيصبح رئيس وزراء بديل؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم