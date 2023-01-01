منصور يطلع وزيرة خارجية اندونيسيا على آخر التطورات في القضية الفلسطينية

رام الله/سما/

أطلع مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، وزيرة خارجية إندونيسيا ريتنو مارسودي، على آخر التطورات في القضية الفلسطينية بما في ذالك العدوان الإسرائيلي على المسجد الأقصى/ الحرم القدسي الشريف.

ووضع منصور، وزيرة خارجية إندونيسيا، خلال اللقاء الذي جرى بينهما في الأمم المتحدة في نيويورك، اليوم الأربعاء، في صورة الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطينى وقيادته، ومنظمات المجتمع المدني، بسبب الذهاب لمحكمة العدل الدولية، طالبا مساعدة إندونيسيا في عدة جوانب ذات طبيعة عملية.

وعبر منصور عن أهمية زيارة رئيس الوزراء محمد اشتية، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، لأندونيسيا وعن عمق العلاقة بين بلدينا وقياداتنا.

بدورها، عبرت الوزيرة مارسودي عن موقف بلادها ازاء فلسطين، وترحيبهم العميق للزيارة الناجحة لرئيس الوزراء والوفد المرافق له، واستعداد اندونيسا للتعاون على كافة الصعد والمهمات المطلوبة خلال العام الجاري.

والقت الوزيرة كلمة قوية في مجلس الأمن بعد اللقاء بين الطرفين.

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