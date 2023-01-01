هب الريح يبحث مشروع إنشاء مركز للأمن العام في منطقة الجامعة العربية الأمريكية في جنين

رام الله/سما/

بحث وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، اليوم الأربعاء، مع محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب وقادة الأجهزة الأمنية في المحافظة، مشروع إنشاء مركز للأمن العام في منطقة الجامعة العربية الأمريكية.

وخلال اجتماعه مع المحافظ الرجوب في دار المحافظة، تطرق وزير الداخلية إلى آليات إنشاء مركز للأمن العام في منطقة الجامعة، بهدف تعزيز الأمن والأمان والسلم الأهلي والنظام في محيط الحرم الجامعي، تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس محمود عباس.

وقال الرجوب إن جهودا كبيرة تبذلها محافظة جنين، بالشراكة مع المؤسسات ذات العلاقة، لتطوير المدينة الجامعية "المباني والأحياء السكنية للطلبة"، وتحويلها إلى نموذج لهيئة محلية صغيرة، تقدم الخدمات للمقيمين فيها من الطلبة.

ولفت إلى التجاوزات والمخالفات التي يرتكبها أصحاب الإسكانات الجامعية، كالتعديات على الشوارع والأراضي لتوسعة البنية التحتية، ورفع رسوم الكهرباء والمياه، بناء على الشكاوى التي وردت إلى المحافظة بهذا الخصوص.

وقال: "نقدم خدمة الأمن من خلال تطبيق النظام في ضبط التجاوزات والتصرفات غير المسؤولة من قبل البعض، وكل من يحاول الإخلال بالنظام والتعدي على الحقوق العامة والفردية، وسنتخذ الإجراءات الكفيلة بردع أي تصرفات لا مسؤولة".

كما تفقد هب الريح رفقة الرجوب، قطعة الأرض المقترحة لإقامة المركز، خلال زيارتهما للجامعة العربية الأمريكية، بحضور نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية مؤيد أبو صاع، ونائب رئيس الجامعة لشؤون الكليات الطبية محمد آسيا، ومستشار رئيس الجامعة لشؤون التخطيط والتطوير عدلي صالح.

وفي سياق متصل، ترأس وزير الداخلية بحضور الرجوب، اجتماعا لقادة وممثلي الأجهزة الأمنية في المحافظة في مقر قيادة الأمن الوطني، بحضور قائد منطقة جنين العميد ركن محمد الأعرج.

وبحث الاجتماع، الوضع الأمني الداخلي في المحافظة، حيث جرى التأكيد على أهمية تعزيز حالة السلم الأهلي بما يحفظ كرامة المواطن وصون حقوقه.