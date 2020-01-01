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وزير الخارجية السعودي يحث "إسرائيل" على الجدية في تسوية الصراع الفلسطيني

الأربعاء 18 يناير 2023 09:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الخارجية السعودي يحث "إسرائيل" على الجدية في تسوية الصراع الفلسطيني



رويترز/سما/

دعا وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان الحكومة الإسرائيلية الجديدة اليوم الأربعاء إلى التعامل بجدية لتسوية الصراع مع الفلسطينيين.

وقال الأمير متحدثا خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس إن الحكومة الإسرائيلية ترسل “بعض الإشارات التي ربما لا تبشر بذلك” لكنه عبر عن آماله في أن ترى الحكومة أن حل الصراع سيكون في مصلحة إسرائيل والمنطقة ككل.

وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالسعي لإقامة علاقات رسمية مع الرياض بعدما وقعت إسرائيل اتفاقيات تطبيع مع الإمارات والبحرين في 2020، لكن السعودية تربط مثل تلك الخطوة بتحقيق هدف إقامة دولة فلسطينية.

#وزير الخارجية السعودي

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