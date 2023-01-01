  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

لابيد يعتزم حضور مظاهرات السبت ضد حكومة نتنياهو

الأربعاء 18 يناير 2023 09:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
لابيد يعتزم حضور مظاهرات السبت ضد حكومة نتنياهو



القدس المحتلة/سما/

أعلن زعيم المعارضة الإسرائيلية رئيس حزب "يش عتيد" يائير لبيد، اليوم الأربعاء، عزمه الحضور إلى المظاهرة التي ستقام مساء السبت القادم ضد حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وضد الإصلاحات القضائية للوزير ياريف ليفين.

وقال لابيد:" سنخرج في مظاهرات ليلة السبت في تل أبيب والقدس وحيفا لوقف جنون حكومة نتنياهو، ودفاعا عن الدولة، دعونا نحمي بلدنا الحبيب من تدمير الديمقراطية، نعم سآتي وأشارك. 


وتعرض لبيد لانتقادات شديدة من قبل المعارضة بسبب غيابه مساء السبت المنصرم، بحسب عدد من وسائل الإعلام، ويعتقد منتقدو الإصلاح القضائي أن النظام سيعطي سيطرة كبيرة لرئيس الوزراء، مما يعرض الديمقراطية الإسرائيلية للخطر كما كانت قائمة منذ عام 1948. ويقولون إنهم يخشون الانجراف نحو الديمقراطية غير الليبرالية.

ومساء السبت الماضي، تظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين في تل أبيب، (هي الأكبر  منذ أداء اليمين الدستورية في 29 ديسمبر / كانون الأول المنصرم على الحكومة الجديدة) للإعلان عن رفضهم لسياسة الائتلاف الحاكم برئاسة بنيامين نتنياهو، والتي يخشون من الانجراف المناهض للديمقراطية، وحمل المتظاهرون الأعلام الإسرائيلية ولافتات احتجاجية في ساحة "هبيما" في تل أبيب وسط إسرائيل، وكذلك في مراكز مختلفة في القدس وحيفا، ضد حكومة نتنياهو وضد الإصلاحات القضائية للوزير ياريف ليفين.

واستعدت الشرطة الإسرائيلية بشكل غير مسبوق للاحتجاج، وأبلغت وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بالتحديثات المختلفة. كما يتم تنظيم مظاهرة امام منزل وزير القضاء ياريف ليفين. وتقدر الشرطة أنه حتى الساعة 21:00 وصل حوالي 80 ألف شخص.

#يائير لابيد

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تكشف عن عرض مصري لاستئناف المفاوضات.. حماس: هذه شروطنا

غزة : مصرع شاب جراء طلق ناري بالخطأ

الرئيس الشيشاني: سنضغط على الزر النووي والسلام عليكم وسنذهب للجنّة!

الأسير لدى القسام يعمّق الخلافات في "إسرائيل"

هل اقترب عصر الدولار الذهبي من نهايته؟

يديعوت: مستوطنو الغلاف لديهم 15 ثانية فقط للهروب من صواريخ غزة

"يسرائيل هيوم" : اتحاد موظفي الاونروا بالضفة يسيطرون على مقرها بالقدس واسرائيل تفكر بمصادرة المكان..

الأخبار الرئيسية

هل "إسرائيل" مستعدة لحرب متعددة الجبهات؟

نتائج خطيرة لاغلاقه..الأونروا تطالب اتحاد موظفي الضفة بفتح المقر الرئيسي لعملياتها بالضفة ..

قرارات متابعة العمل الحكومي بغزة في جلستها اليوم..

إلغاء تعيين درعي.. سيخلفه ابنه في المنصب أم سيصبح رئيس وزراء بديل؟

مجلس الأمن-ec929cbd-2827-4e91-933f-cd0588e7f4d5

القضية الفلسطينية محور نقاش جلسة مجلس الأمن الدولي

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم