لابيد يعتزم حضور مظاهرات السبت ضد حكومة نتنياهو

القدس المحتلة/سما/

أعلن زعيم المعارضة الإسرائيلية رئيس حزب "يش عتيد" يائير لبيد، اليوم الأربعاء، عزمه الحضور إلى المظاهرة التي ستقام مساء السبت القادم ضد حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وضد الإصلاحات القضائية للوزير ياريف ليفين.

وقال لابيد:" سنخرج في مظاهرات ليلة السبت في تل أبيب والقدس وحيفا لوقف جنون حكومة نتنياهو، ودفاعا عن الدولة، دعونا نحمي بلدنا الحبيب من تدمير الديمقراطية، نعم سآتي وأشارك.



وتعرض لبيد لانتقادات شديدة من قبل المعارضة بسبب غيابه مساء السبت المنصرم، بحسب عدد من وسائل الإعلام، ويعتقد منتقدو الإصلاح القضائي أن النظام سيعطي سيطرة كبيرة لرئيس الوزراء، مما يعرض الديمقراطية الإسرائيلية للخطر كما كانت قائمة منذ عام 1948. ويقولون إنهم يخشون الانجراف نحو الديمقراطية غير الليبرالية.

ومساء السبت الماضي، تظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين في تل أبيب، (هي الأكبر منذ أداء اليمين الدستورية في 29 ديسمبر / كانون الأول المنصرم على الحكومة الجديدة) للإعلان عن رفضهم لسياسة الائتلاف الحاكم برئاسة بنيامين نتنياهو، والتي يخشون من الانجراف المناهض للديمقراطية، وحمل المتظاهرون الأعلام الإسرائيلية ولافتات احتجاجية في ساحة "هبيما" في تل أبيب وسط إسرائيل، وكذلك في مراكز مختلفة في القدس وحيفا، ضد حكومة نتنياهو وضد الإصلاحات القضائية للوزير ياريف ليفين.

واستعدت الشرطة الإسرائيلية بشكل غير مسبوق للاحتجاج، وأبلغت وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بالتحديثات المختلفة. كما يتم تنظيم مظاهرة امام منزل وزير القضاء ياريف ليفين. وتقدر الشرطة أنه حتى الساعة 21:00 وصل حوالي 80 ألف شخص.