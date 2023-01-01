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هرتسوغ يستقبل سوليفان..

الأربعاء 18 يناير 2023 09:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
هرتسوغ يستقبل سوليفان..



القدس المحتلة/سما/

استقبل الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ اليوم الأربعاء،  مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، الذي وصل إلى إسرائيل مساء اليوم في زيارة رسمية.

وذكرت قناة i24 news الإسرائيلية أن هرتسوغ رحب بسوليفان قائلا: "نرحّب بمستشار الأمن القومي للولايات المتحدة، جيك سوليفان، وهو صديق عظيم لإسرائيل وخبير كبير في شؤون العالم والأمن وشؤون الشرق الأوسط.

وأضاف: "أنت تفد إلينا في الوقت الملائم، حيث كلانا يواجه العديد من التحديات المشتركة. أرحب بكم من صميم القلب في بلدنا".

وعقد الرئيس هرتسوغ ومستشار الأمن القومي الأمريكي اجتماعا موسعا بمشاركة مستشاريهما، وبعد ذلك عقدا اجتماعا خاصا.

وفي اجتماعهم، الذي تم إجراؤه في أجواء إيجابية، ناقشوا الشراكة القوية بين إسرائيل والولايات المتحدة، كقضية مشتركة بين الأحزاب والحكومات، وسبل تعميق التعاون الاستراتيجي.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي "شكرًا لك، سيدي الرئيس. يرسل الرئيس بايدن تحياته الشخصية إليك. ويتذكر باعتزاز زيارتك إلى [المكتب] البيضاوي ويتطلع إلى الترحيب بك قريبًا، وكذلك العودة إلى اسرائيل بعد رحلته الناجحة جدا العام الماضي".

#هرتسوغ #جاك سوليفان

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