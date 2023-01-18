  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

" تنظيم رحلات إلى تل أبيب والقدس".. منشور يثير ضجة واسعة في مصر والحكومة ترد

الأربعاء 18 يناير 2023 08:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
" تنظيم رحلات إلى تل أبيب والقدس".. منشور يثير ضجة واسعة في مصر والحكومة ترد



القاهرة/سما/

علقت هيئة مترو الأنفاق بالقاهرة على ما يتردد حول تنظيم رحلات إلى تل أبيب والقدس، من قبل هيئة المترو.


ونفي أحمد عبدالهادي بكير، المتحدث الرسمي للشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو ما تم نشره ببعض صفحات السوشيال ميديا بخصوص تنظيم رحلة إلى مدينة القدس وزيارة تل أبيب.

وأكد متحدث مترو الأنفاق في بيان، أن هذا الخبر عار تماما من الصحة، مضيفا أنه تم إختراق الصفحة الخاصة بجمعية الحج والعمرة بالفيس بوك بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك ونشر إعلان عن تنظيم الرحلة لا أساس له من الصحة.

أهابت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، في البيان بجموع المواطنين، بضرورة تحري الدقة عند نشر أي أخبار تتعلق بهذا المرفق الحيوي الهام الذي يخدم ملايين الركاب يوميا.

#مصر

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تكشف عن عرض مصري لاستئناف المفاوضات.. حماس: هذه شروطنا

غزة : مصرع شاب جراء طلق ناري بالخطأ

الرئيس الشيشاني: سنضغط على الزر النووي والسلام عليكم وسنذهب للجنّة!

الأسير لدى القسام يعمّق الخلافات في "إسرائيل"

هل اقترب عصر الدولار الذهبي من نهايته؟

يديعوت: مستوطنو الغلاف لديهم 15 ثانية فقط للهروب من صواريخ غزة

"يسرائيل هيوم" : اتحاد موظفي الاونروا بالضفة يسيطرون على مقرها بالقدس واسرائيل تفكر بمصادرة المكان..

الأخبار الرئيسية

هل "إسرائيل" مستعدة لحرب متعددة الجبهات؟

قرارات متابعة العمل الحكومي بغزة في جلستها اليوم..

إلغاء تعيين درعي.. سيخلفه ابنه في المنصب أم سيصبح رئيس وزراء بديل؟

photo_2023-01-18_15-04-21

"المحكمة العليا" تلغي تعيين درعي وزيرا في حكومة نتنياهو

"إسرائيل" تستنجد بالفاتيكان للإفراج عن جنودها الأسرى بغزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم