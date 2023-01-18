الخليل: محكمة الاحتلال ترد التماسا لوقف هدم مدرسة "خشم الكرم الأساسية"

الخليل/سما/

ردت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاربعاء، التماسا لوقف هدم مدرسة "خشم الكرم الأساسية" في البادية البدوية شرق يطا جنوب الخليل، ومنحت الاحتلال عشرة أيام لتنفيذ الهدم.

وقال رئيس مجلس قروي المسافر نضال يونس، إن محكمة الاحتلال ألغت الأمر الاحترازي القاضي بوقف عملية هدم مدرسة "خشم الكرم الأساسية المختلطة" بمنطقة خشم الكرم في البادية البدوية، وردت الالتماس المقدم لهذا الغرض، ومنحت الاحتلال عشرة أيام لتنفيذ عملية الهدم.

وأشار إلى أن هذه المدرسة البالغة مساحتها (140 مترا) بنيت بتمويل من الاتحاد الأوروبي عام 2022 من خلال مؤسسة العمل ضد الجوع، وهي تخدم عددا من التجمعات البدوية في تلك المنطقة، ويبلغ عدد طلابها 50 طالبا.

وفا