مستوطنون يقيمون حفلا استفزازيا في محيط الحرم الإبراهيمي

الخليل/سما/

أقام مستوطنون، اليوم الأربعاء، حفلا استفزازيا صاخبا في محيط الحرم الإبراهيمي الشريف، وفي الطرقات المؤدية إليه.

وقال مدير عام الحرم غسان الرجبي، إن مجموعة من المستوطنين الذين يقطنون البؤر الاستيطانية المقامة على أراضي المواطنين في مدينة الخليل، أقاموا حفلا استفزازيا صاخبا في محيط الحرم والطرقات المؤدية إليه، وبالقرب من منازل المواطنين.

وأضاف أن هذه الاعتداءات تمثل مساسا بقدسية وحرمة هذا المكان وما يمثله، وقد بات المستوطنون ينفذونها بشكل يومي، بهدف استفزاز مشاعر المواطنين والتضييق عليهم.

وفا