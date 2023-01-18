الإفراج عن شقيق الأسير المحرر كريم يونس بعد التحقيق معه

الناصرة/سما/

أوقفت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، نديم يونس شقيق الأسير المحرر كريم يونس، وذلك بعد اقتحام منزله في قرية عارة، ليتمّ إطلاق سراحه لاحقا، بعد إجراء تحقيق معه.

ووفقا للعائلة، فإن الشرطة وصلت إلى منزل يونس صباحا، إذ لم تجده في المنزل وعادت لاعتقاله مرة أخرى لاحقا، إذ جرى اقتياده إلى مركز الشرطة.

ومما يذكر أن نديم يونس هو شقيق الأسير المحرر كريم يونس (68 عاما)، الذي قضى 40 عاما داخل السجون الإسرائيلية، قبل أن ينال حريته مطلع الشهر الجاري.

وفي سياق متصل، من المتوقع أن يتحرر الأسير، ماهر يونس (65 عاما)، بعد 40 عاما قضاها في السجون الإسرائيلية، خلال الساعات القادمة، وهو قريب الأسير المحرر كريم يونس.