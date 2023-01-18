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مستوطن يحاول دعس عدد من الأطفال بمسافر يطا

الأربعاء 18 يناير 2023 05:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطن يحاول دعس عدد من الأطفال بمسافر يطا



الخليل/سما/

 حاول مستوطن، اليوم الأربعاء، دعس أربعة من الأطفال في منطقة العين البيضا بمسافر يطا جنوب الخليل.

وقالت مصادر محلية، ان مستوطنا كان يستقل جرارا زراعيا "تركترون"، توجه بسرعة كبيرة نحو أربعة من أطفاله (1-7 أعوام) كانوا برفقته في منطقة العين البيضا، في محاولة لدعسهم إلا انه تمكن وفي اللحظة الأخيرة من إبعاد الأطفال من أمام الجرار وهم في حالة خوف شديد، على حد قوله.

يذكر ان سلطات الاحتلال الإسرائيلي كانت أخطرت قبل اقل من اسبوع المواطن أبو طبيخ بهدم منزله البالغة مساحته ( 170 مترا) ويؤوي عائلته المكونة من سبعة أفراد.

#الاستيطان #الخليل

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