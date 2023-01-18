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اشتية: الاحتلال الإسرائيلي العائق الأكبر أمام عملية التنمية

الأربعاء 18 يناير 2023 05:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية: الاحتلال الإسرائيلي العائق الأكبر أمام عملية التنمية



رام الله/سما/

د رئيس الوزراء محمد اشتية أن الاحتلال الإسرائيلي يشكل العائق الأكبر أمام عملية التنمية في فلسطين، واستمراره بالسيطرة على كافة مقدراتنا وحرماننا من استغلالها خاصة في المناطق المصنفة "ج"، مطالبا المجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل لوقف انتهاكاتها واجراءاتها، والحفاظ على حل الدولتين.

جاء ذلك خلال استقباله مدير عام الوكالة النرويجية للتعاون الإنمائي بورد فيغار سولهجيل، اليوم الأربعاء في مكتبه برام الله، حيث بحث معه تعزيز التعاون ودعم المشاريع التنموية في فلسطين، بحضور ممثلة النرويج لدى فلسطين تورن فيست.

وثمن رئيس الوزراء الدعم النرويجي المستمر لفلسطين على كافة المستويات، من منطلق الإيمان بقيم العدالة والسلام وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، مشيدا بمستوى التنسيق والمشاورات وفق الأولويات الوطنية الفلسطينية، مضيفا: "ان النرويج تشكل الذاكرة التراكمية لعملية السلام".

#رئيس الوزراء محمد اشتية

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