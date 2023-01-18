البرلمان العربي: القمة الثلاثية جاءت في توقيت مهم لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني

القاهرة/سما/

أشاد البرلمان العربي، بنتائج القمة الثلاثية التي استضافتها جمهورية مصر العربية أمس بين رئيس دولة فلسطين محمود عباس، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

وقال البرلمان في بيان، اليوم الأربعاء، إن القمة جاءت بتوقيت مهم للغاية تشهد فيه القضية الفلسطينية تطورات متسارعة، في ضوء المستجدات على الساحتين العربية والدولية.

وأكد أن آلية التنسيق الثلاثية الفلسطينية- المصرية- الأردنية تمثل دعما كبيرا للقضية الفلسطينية على كافة المستويات، وللحقوق الفلسطينية المشروعة وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

وشدد على دعمه وتضامنه مع كافة الجهود العربية المبذولة لوقف الانتهاكات التي تقوم بها القوة القائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، داعيا المجتمع الدولي إلى القيام بدوره وتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ودعم حقوقه المشروعة وإنهاء الاحتلال.

وقال البرلمان العربي إن استضافة جمهورية مصر العربية لهذا الاجتماع المهم، يجسد الدور الرائد الذي تقو