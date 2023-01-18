  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

البرلمان العربي: القمة الثلاثية جاءت في توقيت مهم لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني

الأربعاء 18 يناير 2023 05:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
البرلمان العربي: القمة الثلاثية جاءت في توقيت مهم لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني



القاهرة/سما/

 أشاد البرلمان العربي، بنتائج القمة الثلاثية التي استضافتها جمهورية مصر العربية أمس بين رئيس دولة فلسطين محمود عباس، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

وقال البرلمان في بيان، اليوم الأربعاء، إن القمة جاءت بتوقيت مهم للغاية تشهد فيه القضية الفلسطينية تطورات متسارعة، في ضوء المستجدات على الساحتين العربية والدولية.

وأكد أن آلية التنسيق الثلاثية الفلسطينية- المصرية- الأردنية تمثل دعما كبيرا للقضية الفلسطينية على كافة المستويات، وللحقوق الفلسطينية المشروعة وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

وشدد على دعمه وتضامنه مع كافة الجهود العربية المبذولة لوقف الانتهاكات التي تقوم بها القوة القائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، داعيا المجتمع الدولي إلى القيام بدوره وتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ودعم حقوقه المشروعة وإنهاء الاحتلال.

وقال البرلمان العربي إن استضافة جمهورية مصر العربية لهذا الاجتماع المهم، يجسد الدور الرائد الذي تقو

#البرلمان العربي

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية: هنية والعاروري أصدرا ايعازا بتجهيز خطة لاختطاف جنود إسرائيليين

نتنياهو تعليقا على فيديو "منغستو": يؤكد ما كنا نعرفه طوال الوقت..

الرئيس الشيشاني: سنضغط على الزر النووي والسلام عليكم وسنذهب للجنّة!

الأسير لدى القسام يعمّق الخلافات في "إسرائيل"

الاحتلال ينفذ تهديدات وضغوط على الأسير ماهر يونس وعائلته

رسالة عميد الأسرى ماهر يونس لأبناء شعبنا

يديعوت: مستوطنو الغلاف لديهم 15 ثانية فقط للهروب من صواريخ غزة

الأخبار الرئيسية

إلغاء تعيين درعي.. هل سيخلفه ابنه في المنصب أم سيصبح رئيس وزراء بديل؟

photo_2023-01-18_15-04-21

"المحكمة العليا" تلغي تعيين درعي وزيرا في حكومة نتنياهو

"إسرائيل" تستنجد بالفاتيكان للإفراج عن جنودها الأسرى بغزة

Screenshot_38

معاريف: منع السفير الأردني من دخول الأقصى كمين دبرته عمان لإحراج "إسرائيل"

20230118011204

تأجيل مداولات حول مخطط استيطاني بالقدس المحتلة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم