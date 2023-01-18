  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الهيئة 302 تدعو لتفويت الفرصة على الاحتلال وخططه للاستيلاء على مقر الاونروا بالقدس

الأربعاء 18 يناير 2023 04:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهيئة 302 تدعو لتفويت الفرصة على الاحتلال وخططه للاستيلاء على مقر الاونروا بالقدس



بيروت / وكالات/

 

أصدرت "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين" بياناً صحفياً قالت فيه بأنها تتابع وبقلق كبير ما وصلت إليه الأمور بسبب نزاع العمل القائم بين وكالة "الأونروا" من جهة وبين اتحاد العاملين العرب في "الأونروا" في الضفة الغربية من جهة أخرى، والذي أدى إلى اقتحام موظفين من الإتحاد مكتب رئاسة "الأونروا" في الشيخ جراح في القدس المحتلة للمطالبة بزيادة الرواتب، وقد تصاعدت وتيرة الأحداث باتخاذ إدارة "الأونروا" قراراً اليوم الأربعاء بوقف عمل رئيس اتحاد العاملين في الضفة الغربية جمال عبد الله ووضعه تحت التحقيق.

و أعربت "الهيئة 302" في بيانها عن مخاوفها مما نشرته صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية اليوم الأربعاء وقالت فيه بأن "إسرائيل لن تقبل أن يتم الاستيلاء على أراض أو ممتلكات تحت سيادتها وقد تفقد "أونروا" مقرها الرئيسي في القدس المحتلة"، وبأن "إسرائيل تفكر بمصادرة المكان".

وقالت "الهيئة 302" في بيانها بأنها في الوقت الذي ترفض فيه ادعاءات دولة الاحتلال بسيادتها على المكان، وتؤيد فيه مطالب اتحاد العاملين في الضفة الغربية بزيادة الرواتب، فإنها تدعو كل من "الأونروا" والاتحاد إلى تغليب لغة الحوار الذي تتماشى مع العمل النقابي لحل الإشكال الحاصل، وتفويت الفرصة على الاحتلال وعلى كل من يريد الاصطياد في الماء العكر سواء باستهداف "الأونروا" أو استهداف العمل النقابي في الوكالة.

 

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية: هنية والعاروري أصدرا ايعازا بتجهيز خطة لاختطاف جنود إسرائيليين

نتنياهو تعليقا على فيديو "منغستو": يؤكد ما كنا نعرفه طوال الوقت..

الرئيس الشيشاني: سنضغط على الزر النووي والسلام عليكم وسنذهب للجنّة!

الأسير لدى القسام يعمّق الخلافات في "إسرائيل"

الاحتلال ينفذ تهديدات وضغوط على الأسير ماهر يونس وعائلته

رسالة عميد الأسرى ماهر يونس لأبناء شعبنا

يديعوت: مستوطنو الغلاف لديهم 15 ثانية فقط للهروب من صواريخ غزة

الأخبار الرئيسية

photo_2023-01-18_15-04-21

"المحكمة العليا" تلغي تعيين درعي وزيرا في حكومة نتنياهو

"إسرائيل" تستنجد بالفاتيكان للإفراج عن جنودها الأسرى بغزة

Screenshot_38

معاريف: منع السفير الأردني من دخول الأقصى كمين دبرته عمان لإحراج "إسرائيل"

20230118011204

تأجيل مداولات حول مخطط استيطاني بالقدس المحتلة

thumb

صور : بدء إزالة منازل ضمن خطة تطوير مشروع "عنق الزجاجة" بغزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم