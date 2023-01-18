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هبة الكرامة: محاكمة شابين من عكا في شباط وتأجيل محاكمة شبان من زلفة

الأربعاء 18 يناير 2023 03:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
هبة الكرامة: محاكمة شابين من عكا في شباط وتأجيل محاكمة شبان من زلفة



الداخل المحتل/سما/

قررت المحكمة المركزية في حيفا اليوم، الأربعاء، تحديد يوم 14 شباط/ فبراير 2023، موعدا لجلسة النطق بالحكم ضد المعتقليَّن في ملف هبة الكرامة الشقيقين فؤاد وأحمد ماضي من مدينة عكا. وأجلت المحكمة النظر في ملف كميل زيتاوي وهارون جبارين ومحمود قبلان من قرية زلفة لموعد آخر لم يحدد لغاية الآن.

وقالت والدة المعتقلين فؤاد وأحمد ماضي، آمنة ماضي،إنه "تم اعتقال ولديّ في 7.6.2021 ومنذ ذلك اليوم ونحن نعيش بحالة قلق".


وأضافت أنه "على الرغم من هذا، ندخل جلسات المحاكمة بإرادة قوية حتى نعزز من إرادة وصمود أبنائنا خلف القضبان، ونحن نراهم أقوى منا بعزيمتهم وصبرهم".

وختمت والدة المعتقلين ماضي بالقول إن "عائلات معتقلي هبة الكرامة أصبحت عائلة واحدة، نعيش الهم والقلق على أبنائنا، فليس أصعب من رؤية ولديّ خلف الزجاج وأحفادي لا يستطيعون احتضان والديهما. أشعر بالقلق إزاء قرار المحكمة الذي سيصدر في 14.2.2023، وذلك بسبب الأحكام القاسية التي صدرت سابقا ضد معتقلين في ملف هبة الكرامة".

ووصف المحامي الموكل بالدفاع عن المعتقلين أحمد وفؤاد ماضي، شادي ذباح، ملف الشابين بأنه "شائك".

وقال ذباح إن "التهم المركزية ضد الشابين تتعلق بفندق الأفندي في عكا، وعلى الرغم من جهودنا لتعديل لائحة الاتهام، إلا أن النيابة طلبت حكما قاسيا جدا ضد الشابين، وهي الحبس الفعلي لمدة تتراوح بين 8 - 14 عاما لفؤاد، و5 - 10 سنوات لأحمد، وقد أوضحت للقاضي بأن هذين المطلبين خياليين، وأحضرت له قرارات قضائية سابقة لملفات مشابهة، وأحضرنا للمحكمة أربع عاملات يهوديات من مطعم أوري بوري واللواتي تلقين مساعدة من أحمد ماضي خلال الأحداث في المطعم، إلا أن هذا لم يشفع لموكلي أمام قاضي المحكمة، لغاية الآن".



الشابان محمود قبلان وكميل زيتاوي من زلفة

عرب48

#عكا #هبة الكرامة #الشقيقين فؤاد وأحمد ماضي #كميل زيتاوي وهارون جبارين ومحمود قبلان

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