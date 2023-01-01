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مجدلاني: نولي أهمية كبيرة للمشاركة المجتمعية من أجل تعزيز خدمات الحماية الاجتماعية

الأربعاء 18 يناير 2023 03:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجدلاني: نولي أهمية كبيرة للمشاركة المجتمعية من أجل تعزيز خدمات الحماية الاجتماعية



رام الله/سما/

أكد وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني إيلاء الوزارة اهتماما كبيرا بالمشاركة المجتمعية، التي تقوم على نهج التشارك مع كافة الشركاء في المؤسسات الرسمية والاهلية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والافراد، من أجل تعزيز خدمات الحماية الاجتماعية المقدمة للأسر الفقيرة والفئات المهمشة.

جاء ذلك خلال حفل تكريم نظمته مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة أريحا والأغوار اليوم الأربعاء، لتكريم المؤسسات الشريكة، بمشاركة نائب محافظة أريحا يسرا السويطي، ومسؤول ملف المساعدات في مكتب الرئيس اللواء رائدة الفارس، بحضور ممثلي مؤسسات المحافظة، والوكيل المساعد لشؤون المديريات الشمالية خالد اطميزي، ومدير عام تنمية أريحا هنادي براهمة، ومدير مركز بيت الأجداد حمدي حلبية  .

وقال مجدلاني: ان تعزيز قيم التماسك الاجتماعي في ظل الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تعيشها فلسطين هو جزء من أولويات الوزارة، وفقا لاستراتيجيتها التنموية الهادفة إلى تعزيز صمود المواطن الفلسطيني وخاصة في مدينة القدس، من خلال تمكين الاسر من الاعتماد على الذات والانخراط بعجلة الانتاج والتنمية.

وأوضح أن الوزارة صممت خططها باتجاه التحول نحو التنمية على عدد من المرتكزات، وأهمها المشاركة المجتمعية التي تقوم على نهج تشاركي، اضافة للاعتماد على المصادر المحلية ورأس المال المحلي من كفاءات وخبرات وموارد مادية وعينية، وتجنيد المتطوعين وتعزيز الشبكات الاجتماعية وتفعيل عمل مجالس التخطيط المشترك في المحافظات.

بدورها، أثنت السويطي على جهود وزارة التنمية ودورها المحوري في تنظيم المساعدات المقدمة للأسر المستفيدة كما دعت الشركاء للمزيد من التعاون لتوفير الخدمات للمستفيدين.

#احمد مجدلاني

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