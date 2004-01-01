  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الأسير موسى الخولي يدخل عامه الـ20 في الأسر

الأربعاء 18 يناير 2023 02:52 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

دخل الأسير موسى الخولي (38 عاما) من طولكرم، اليوم الأربعاء، عامه الـ20 في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله عام 2004.

وذكر نادي الأسير، أن الأسير خولي، تعرض للمطاردة لمدة عامين قبل اعتقاله، كما واجه تحقيقا قاسيا عقب اعتقاله، واستمر لمدة 60 يوما في معتقل "الجلمة"، وحكم عليه الاحتلال لاحقا بالسجن لمدة 23 عاما.

كما تعرض أربعة من أشقائه للاعتقال، ومن بينهم شقيقه سعد الدين الذي أمضى 13 عامًا، وشقيقه علي لمدة 7 سنوات، ومحمد لمدة ثلاث سنوات.

وخلال سنوات اعتقاله فقد والدته، حيث تعرضت لسكتة دماغية، وذلك بعد زيارته له في سجن "جلبوع" عام 2010. وتمكّن من استكمال دراسته في الأسر، وحصل على درجة الماجستير في العلوم السياسية.

#موسى الخولي #نادي الأسير #سجون الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية: هنية والعاروري أصدرا ايعازا بتجهيز خطة لاختطاف جنود إسرائيليين

نتنياهو تعليقا على فيديو "منغستو": يؤكد ما كنا نعرفه طوال الوقت..

الرئيس الشيشاني: سنضغط على الزر النووي والسلام عليكم وسنذهب للجنّة!

الأسير لدى القسام يعمّق الخلافات في "إسرائيل"

الاحتلال ينفذ تهديدات وضغوط على الأسير ماهر يونس وعائلته

رسالة عميد الأسرى ماهر يونس لأبناء شعبنا

يديعوت: مستوطنو الغلاف لديهم 15 ثانية فقط للهروب من صواريخ غزة

الأخبار الرئيسية

Screenshot_38

معاريف: منع السفير الأردني من دخول الأقصى كمين دبرته عمان لإحراج "إسرائيل"

20230118011204

تأجيل مداولات حول مخطط استيطاني بالقدس المحتلة

thumb

صور : بدء إزالة منازل ضمن خطة تطوير مشروع "عنق الزجاجة" بغزة

"يسرائيل هيوم" : اتحاد موظفي الاونروا بالضفة يسيطرون على مقرها بالقدس واسرائيل تفكر بمصادرة المكان..

غزة : مصرع شاب جراء طلق ناري بالخطأ

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم