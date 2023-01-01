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صور : بدء إزالة منازل ضمن خطة تطوير مشروع "عنق الزجاجة" بغزة

الأربعاء 18 يناير 2023 02:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
صور : بدء إزالة منازل ضمن خطة تطوير مشروع "عنق الزجاجة" بغزة



غزة/ سما /

بدأت، اليوم الأربعاء، أعمال إزالة عدد من المنازل ضمن الخطة الحكومية لتطوير مشروع شارع الرشيد الساحلي (عنق الزجاجة) بعد إتمام أصحابها معاملات القانونية.

وقال صاحب أحد المنازل التي تم إزالتها بمنطقة المشروع أبو خليل الحناوي  إن تطوير الشارع يعد مشروعا وطنيا يخدم أبناء مخيم الشاطئ بشكل حيوي.

وأضاف الحناوي، أنه الاتفاق مع وزارة الأشغال على تسديد تعويضات المنازل المنوي إزالتها على 5 أقساط، لافتا إلى أنه تم استلام القسط الأول منذ نحو أسبوع بينما سيتم تسليم بقية الدفعات مع انتهاء عملية الإزالة.

بدوره، ذكر رئيس لجنة مشروع عنق الزجاجة بالوزارة، ماجد صالح أن الأمور تسير بشكل إيجابي في إزالة كافة المعيقات والعقبات أمام البدء بتنفيذ المشروع، مبينا أن هذا المشروع سيربط شمال قطاع غزة بجنوبه على امتداد شارع الرشيد الساحلي.

وأوضح صالح، أنه تم التواصل مع كافة الجهات المعينة المسؤولة لتهيئة الأمور والأجواء لتنفيذ هذا المشروع الحيوي الهام.

#غزة #شارع الرشيد #المنازل #عنق الزجاجة
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