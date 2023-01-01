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سلطة المياه تنظم ورشة العمل الثالثة لأعضاء مجموعة العمل المتخصصة بقطاع الصرف الصحي

الأربعاء 18 يناير 2023 02:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
سلطة المياه تنظم ورشة العمل الثالثة لأعضاء مجموعة العمل المتخصصة بقطاع الصرف الصحي



رام الله / سما /

عقدت سلطة المياه الفلسطينية اليوم ورشة العمل الثالثة لأعضاء مجموعة العمل المتخصصة في قطاع الصرف الصحي بحضور ممثلي أعضاء المجموعة من سلطة المياه، البنك الدولي، الاتحاد الاوروبي، وكالة المساعدات الفرنسية، بنك التنمية الالماني، الممثلية الهولندية، الرباعية الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وقد قدم ممثل سلطة المياه م.عادل ياسين مدير عام التخطيط الاستراتيجي عرضا عن توصيات قرار مجلس الوزراء بالموافقة على  اللجنة الوزارية لمعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدام المياه المعالجة وايضا تقديم عن اخر في تنفيذ مشاريع الصرف الصحي والدراسات وبرامج بناء القدرات والانشطة التي سيتم تنفيذها العام 2023 .

 وقد ناقشت مجموعة العمل التحديات التي تواجه قطاع الصرف الصحي وآلية تنسيق الجهود للارتقاء بقطاع الصرف الصحي، حيث تم اقتراح مجموعة من التوصيات يتم تقديمها لجهات الاختصاص سواء من الجانب الفلسطيني او من جانب الدول المانحة لأخذها بعين الإعتبار في الخطط الحالية والمستقبلية.

#سلطة المياه #قطاع الصرف الصحي #الصرف الصحي #ورشة عمل

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