العمل بغزة تعلن موعد البدء بتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع افتكاك الشهادات الجامعية

غزة / سما /

أعلنت وزارة العمل في غزة، عن بدء تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع افتكاك الشهادات الجامعية مقابل العمل أوائل شهر فبراير المقبل.

وذكرت الإدارة العامة لخدمات التشغيل بالوزارة، أنها أنهت تدقيق بيانات المسجلين في مشروع افتكاك الشهادات الجامعية عبر لجنة تم تشكيلها لتدقيق البيانات المالية للمسجلين.

وقالت إنه تم الانتهاء من تدقيق بيانات جميع المسجلين بالشراكة مع الجامعات والذين انطبقت عليهم معايير وشروط نظام معلومات سوق العمل الفلسطيني ومعايير وشروط المشروع.

وأضافت أنه سيتم التواصل مع 160 خريج محتجزة شهاداتهم الجامعية لتأهيلهم وظيفياً ثم توقيع عقودهم وتشغيلهم لمدة ثلاثة أشهر مع بداية شهر فبراير المقبل.

وكانت وزارة العمل أعلنت في وقت سابق، عن فتح باب التسجيل في مشروع افتكاك الشهادات الجامعية مقابل العمل بتمويل كريم من مؤسسة أمان فلسطين، ومشاركة خمس جامعات وهي "جامعة فلسطين، جامعة الأقصى، الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية، الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا، كلية فلسطين التقنية".

يذكر أن الإدارة العامة لخدمات التشغيل بوزارة العمل اعتمدت هذا المشروع في سياساتها التشغيلية القادمة، وذلك لدمج الخريجين المتعطلين في سوق العمل وإكسابهم الخبرات في مجال تخصصهم الجامعي.