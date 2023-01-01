المحكمة تؤيد براءة "شاكوش" في قضية سب ريهام سعيد

وكالات / سما /

قضت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، أمس الثلاثاء، في جلسة الحكم على حسن شاكوش لاتهامه بالإساءة لريهام سعيد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، برفض استئناف ريهام سعيد على حكم براءة حسن شاكوش في قضية السب والقذف.

وذكرت الدعوى التي تقدم بها شعبان سعيد المحامي وكيلا عن الإعلامية ريهام سعيد، بقيام المطرب حسن شاكوش ببث فيديو عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل يهاجم موكلته ويصفها بعبارات تحتوي على عبارات تحمل معنى خدش شرف المدعية، وانتهاك خصوصيتها.

وكانت بداية الأزمة بظهور ريهام سعيد في برنامج شيخ الحارة والجريئة، وقالت خلاله أن حسن شاكوش عدوها، لأنها طلبته للغناء في حفل بالساحل الشمالي، حضره معها نجلها ونجلتها لأول مرة، لظروف تعليمهما خارج مصر، فهي أول مرة تحتفل معهما، لكنه تعامل معها بتعالٍ كبير.

والتي أكدت خلالها أن شاكوش بالنسبة لها عدو، لأنه تعامل معها بشكل سيئ للغاية عندما طلبته أن يغني في حفل داخل منزلها بالساحل الشمالي، وطلب منها مبلغا ماليا كبيرا وتعامل معها بتعال شديد. ورد المطرب حسن شاكوش على ما قالته الإعلامية ريهام سعيد، وقال: "في الصيف اللي فات أنا كنت في الساحل الشمالي وهي طلبتني أروح أحضر الحفلة وأكون موجود مع أولادها وأصحابهم، أنا كنت في الفترة دي في مشاكل مع النقابة ومنكش ينفع أني اشتغل وأنزل حفلات". وأضاف: "ريهام طلبتني عشان الحفلة وقولتلها إني محترم قرار النقابة"، مشيرا إلى أنه طلب منها ألا تقوم بأي دعاية، لترد عليه أنه سيذهب إلى هناك ويلتقي بأولادها وأصدقائهم ولن يغني فقط يلتقط صور معهم. وأكمل: أنه طلب منها مبلغ 30 ألف جنيه، فقالت له "هتاخد 30 ألف وأنت هتقعد ربع ساعة، وفي النهاية أخذت 10 آلاف جنيه وأديتهم لفرقتي".

وتابع أنه عندما ذهب اكتشف أنها قامت بدعاية على مواقع التواصل الاجتماعي وكان عدد الحضور كبيرا، حتى أن الأمن رفض دخوله المكان حتى لا يحدث أي شغب، قائلا: "هي قالتلي إن المكان فيه 20 شخصا، لكن لقيت حوالي 300 شخص"، مضيفا أنه اتصل بها وأخبرها أنه لن يتمكن من دخول الحفل.