ريهام عبد الغفور تستكمل تجارة والدها فى قطع غيار السيارات

وكالات / سما /

تواصل النجمة ريهام عبد الغفور تصوير مسلسلها الجديد "الأصلي" الذى تخوض به أولى بطولاتها المطلقة في الدراما التليفزيونية والمقرر عرضه خلال الأسابيع المقبلة على احدى قنوات المتحدة للخدمات الاعلامية، حيث تجسد خلال أحداث العمل شخصية فاطمة الأصلي والتي تعمل مع والدها في تجارة قطع غيار السيارات وتستكمل التجارة بعد وفاة والدها.

مسلسل "الأصلي" بطولة ريهام عبد الغفور، منال سلامة، إيناس كامل، اسلام جمال، إيهاب فهمى، تامر نبيل، أحمد الشامي، شاهيستا سعد، يوسف عثمان، سارة نور، جلا هشام، أشرف زكي، فتوح أحمد، كريم عبد الخالق، أيمن الشيوي، أحمد والي، أحمد عبد الحميد، طه خليفه، محمد درويش، ولاء الشريف، أحمد كشك، ميدو ماهر وعدد آخر من الفنانين

المسلسل من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد حسن، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، حول فاطمة الأصلي التي تسعى للحفاظ على تركة أبيها من الضياع وترى أنها الأحق بها من الجميع، وترفض تقسيمها على أخوتها الأربعة فايزة وفريال، وفريدة وفاروق، فيتحول رباط الأخوة إلى سلاسل من نار تحرق الجميع.

وعرض لريهام عبد الغفور مؤخراً مسلسل "الغرفة 207" المأخوذ عن مجموعة قصصية للكاتب أحمد خالد توفيق، وتدور أحداثه في 10 حلقات، وسيناريو وحوار السيناريست تامر إبراهيم، وإخراج تامر عشري وبطولة محمد فراج وريهام عبد الغفور وناردين فرج، مراد مكرم مع ظهور فنان وفنانة كضيف شرف في كل حلقة من حلقات العمل منهم مريم الخشت، يوسف عثمان، أحمد مجدي، مها أبو عوف، أحمد خالد صالح، إنجى أبو زيد.