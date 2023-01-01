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هل اقترب عصر الدولار الذهبي من نهايته؟

الأربعاء 18 يناير 2023 01:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
هل اقترب عصر الدولار الذهبي من نهايته؟



رام الله / سما /

يرى الخبير المالي والمستثمر الأمريكي راي داليو أن عصر النظام العالمي الذي يهيمن عليه الدولار وعولمة الاقتصاد يقتربان من النهاية.

وأعرب داليو، مؤسس شركة الاستثمارات الأمريكية Bridgewater Associates، في مقابلة لصحيفة Nikkei اليابانية، عن ثقته في أن القوى الرئيسية في العالم وحلفاءها اليوم يشكلون تكتلات اقتصادية ومالية وعسكرية.

وأشار الخبير إلى أن ديونا كبيرة جدا تراكمت في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان وهذه الدول تعتمد بشكل كبير على البنوك المركزية، التي تطبع النقود لشراء الديون الحكومية.

ونصح الخبير المستثمرين بالنظر إلى الدول الأقل تعرضا للنزاعات الدولية، والتي تتمتع بأنظمة مالية مستقرة ولا توجد بها صراعات داخلية كبيرة ومستعدة للابتكار، وأشار إلى دول جنوب شرق آسيا مثل إندونيسيا وفيتنام وكذلك الهند.

ويرى الخبير أن عولمة الاقتصاد تقترب من نهايتها، ووفقا لداليو فإن الوضع الحالي في العالم يذكرنا بالوضع الذي كان قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية.

وقال المستثمر المخضرم: "يمكننا أن نرى كيف تبرز الشعبوية والقومية بالدرجة الأولى في كل بلد استعدادا لنزاعات أكثر خطورة"، وأشار إلى أن مخاطر نشوب صراع خطير بين الصين والولايات المتحدة حول تايوان، مع الأخذ في الحسبان الانتخابات الرئاسية المقبلة في الولايات المتحدة.

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