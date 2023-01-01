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وفد من الاتحاد الأوروبي يزور المسجد الأقصى

الأربعاء 18 يناير 2023 12:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفد من الاتحاد الأوروبي يزور المسجد الأقصى



القدس المحتلة / سما /

 أجرى ممثلون وقناصل من دول الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء، زيارة إلى المسجد الأقصى.

ومن المقرر أن يلتقي الوفد الأوروبي الذي يترأسه ممثل الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية سفن بورغسدورف بمسؤولين في دائرة الأوقاف الإسلامية.

وقال شادي عثمان المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية إن الزيارة تهدف إلى التأكيد على موقف الاتحاد الأوروبي من ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى واحترام الوصاية الأردنية على الأوقاف الإسلامية والمقدسات في مدينة القدس.

وأضاف أن الزيارة تهدف أيضا إلى تفادي أي أعمال من شأنها تصعيد الموقف في القدس وسائر الأراضي الفلسطينية.

واعترضت قوات من شرطة الاحتلال يوم أمس، طريق غسان المجالي السفير الأردني لدى تل أبيب ومنعته من دخول المسجد الأقصى.

ورداً على ذلك، ذكر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، أنه تم إبلاغ السفير الإسرائيلي رسالة احتجاجٍ شديدة اللهجة لنقلها على الفور لحكومته.

#الاتحاد الاوروبي #المسجد الاقصى #القدس

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