صحيفة"يسرائيل هيوم" : اتحاد موظفي الاونروا بالضفة يسيطرون على مقر الاونروا في الشيخ جراح واسرائيل تفكر بمصادرة المكان..

القدس المحتلة/ سما/

قالت صحيفة "اسرائيل هيوم" العبرية ان اتحاد موظفي الأونروا بالضفة الغربية اقتحموا مقر الوكالة الرئيسي في الشيخ جراح بالقدس المحتلة وتمترسوا بالمكان ومنعوا ممثلي الإدارة من العمل منه وعلى خلفية مطالب بزيادة الرواتب.

واضافت الصحيفة أن "إسرائيل لن تقبل ان يتم الاستيلاء على اراض او ممتلكات تحت سيادتها وقد تفقد أونرومقرها الرئيسي في القدس المحتلة".

واندلع الخلاف العمالي بين إدارة الأونروا واتحاد الموظفين منذ حوالي شهرين ، وتصاعد بشكل تدريجي ، وطالب الموظفون بزيادة أجورهم وتغيير عقود عمل الكتبة المعينين بشكل يومي وكان من سلسلة من الإجراءات الاحتجاجية ، التي أقروها منع ممثلي الدول المانحة وموظفي الأونروا في الخارج من زيارة مؤسسات الأونروا في الضفة الغربية".

وبلغ الاحتجاج ذروته حسب الصحيفة في الأيام الأخيرة بعد أن اقتحم حوالي 20 موظفا من الأونروا مقر الوكالة في حي الشيخ جراح وعطلوا عمل المنظمة الأممية. وقالت وقالت مصادر فلسطينية في القدس للصحيفة "إن الموظفين يحتجزون المبنى ومقر الأونروا بأكمله في الشيخ جراح بالقدس كرهائن ويتصرفون كما لو كان المبنى ملكا خاصا لهم".

وحسب الصحيفة فان هذا يمكن أن يؤدي إلى تطورات سيئة ، والخوف أن يؤدي إلى إضعاف وكالة الأمم المتحدة للإغاثة وإلغاء مقرها في القدس وهذا لأن سيادة المنطقة تعود لإسرائيل ، ولن توافق على وضع يستولي فيه اشخاص فجأة على مبنى في الشيخ جراح مثل هذا ويصادرونه لأنفسهم".

وحسب الصحيفة فان اسرائيل تعتبر الان أن ليس للامم المتحدة سيطرة على المكان وهو ملكها زتحت سيادتها" موضحة ان الموظفين اتخذوا خطوة من شأنها ان تفقد وكالة الغوث الدولية وجودها في القدس مما يضر بالشعب الفلسطيني بأسره ".

وقال الصحيفة "الموظفون من جانبهم ، يواصلون الإصرار كل ساعة على مطالبهم. من ناحية أخرى" فيما قالت الاونروا إن هناك صعوبة في الميزانية لإجراء تصحيحات للأجور في وقت يعاني فيه العالم بأسره من أزمة اقتصادية".

وأضافت المصادر نفسها: "قد يؤدي ذلك إلى تطورات سيئة ، والخوف أن يؤدي إلى إضعاف وكالة الأمم المتحدة للإغاثة وإلغاء مقرها في القدس ، وذلك لأن سيادة المنطقة هي إسرائيل ، وهذا يعني أن لن توافق إسرائيل على وضع يستولي فيه سكان الضفة الغربية فجأة على مبنى في الشيخ جراح مثل هذا ويصادرونه لأنفسهم.

وحسب مصادر فلسطينية " إذا كانت الأونروا لا تعمل من هناك وليس لها سيطرة على المكان واسرائيل تقول بانه تحت سيادتها فهذا يعني ان الموظفين اتخذوا خطوة قد تؤدي إلى فقدان الوكالة لوجودها في القدس ، وهذا يضر بالشعب الفلسطيني بأسره ".