للعروس: فيتامينات ومعادن تحتاجينها قبل الإنجاب

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لا بد أن تحضر كل عروس جسمها قبل الحمل وأثناءه من خلال التزود بمجموعة من الفيتامينات والمعادن الضرورية والأساسية لها ولجنينها، بهدف الوقاية من الأمراض، ومن التشوهات الخلقية لدى الجنين. كل التفاصيل وفق الدكتورة جوليان بيردا، اختصاصية أمراض الغدد الصماء واختصاصية التغذية في باريس، في الآتي.

هل من الضروري تناول فيتامينات ما قبل الولادة؟

يعد النظام الغذائي الكافي والمتوازن والمتنوع ضرورياً لتغطية جميع العناصر الغذائية التي يتم تناولها قبل الحمل وأثناءه. لكن هذا لا يكفي لتوفير بعض العناصر الغذائية بكميات كافية مثل حمض الفوليك والحديد على سبيل المثال. يوصى باستخدام فيتامينات ما قبل الولادة كمكمل مع النظام الغذائي. وتقول الدكتورة جوليان "العديد من الأمهات المستقبليات يتبعن نظاماً غذائياً نباتياً أو نظاماً غذائياً لإنقاص الوزن... لا يأكلن دائماً على نحو جيد (الوجبات السريعة، والنظام الغذائي غير المتنوع، وما إلى ذلك)، مما قد يؤدي إلى أوجه قصور ويكون له تداعيات على صحتهن. اليوم، لم يعد هناك أي سبب للتساؤل عما إذا كان يجب أن تحصل على مكمل غذائي أم لا. يجب أن تأخذ العروس التي تفكر بالإنجاب فيتامينات ما قبل الولادة، لأنَّ العديد من النساء يعانين من نقص دون معرفة ذلك".

لماذا يجب تناول الفيتامينات قبل الحمل؟ وما مدى أهميتها؟

المكملات تجعل من الممكن تعويض أي نقص غذائي بسبب اتباع نظام غذائي غير مناسب أو غير كافٍ. وهكذا تتأكد الأم من بدء حملها في ظروف جيدة. يتيح المكمل أيضاً توفير كميات كافية لضمان حسن سير الحمل وإعطاء الطفل المساهمات التي يحتاجها للنمو بشكل صحيح على المستوى البدني والمعرفي. في الواقع، يمكن أن يكون لنقص التغذية لدى الأم المستقبلية عواقب على نمو الجنين ثم خلال طفولته. تابعي المزيد: للعروس: حذارِ نقص الفيتامين دي D من جسمكِ

متى يجب تناول فيتامينات ما قبل الإنجاب؟

بمجرد وجود مشروع للحمل، يُنصح بتناول المكملات الغذائية، أي قبل شهرين إلى ثلاثة أشهر على الأقل من بداية الحمل. في الواقع، يستغرق الأمر أحياناً عدة أشهر لإعادة التوازن إلى المدخول الغذائي. لذلك من المهم تحديد موعد مع طبيبك لاستشارة ما قبل الحمل ومناقشة موضوع فيتامينات ما قبل الإنجاب.

ما هي المعادن والفيتامينات التي يُنصح بها قبل وأثناء الحمل؟

فيتامينات ما قبل الإنجاب متوفرة في الصيدليات. لذلك ليس من الضروري الحصول على وصفة طبية للحصول عليها. ومع ذلك، يمكن للطبيب المعالج أو طبيب أمراض النساء تقديم المشورة بشأن الفيتامينات والمعادن التي يجب اختيارها، ومن بين أكثرها شيوعاً:

- فيتامين بي 9 أو حمض الفوليك

حمض الفوليك مهم لمنع عيوب الأنبوب العصبي، الذي يمكن أن يؤدي إلى تشوهات خلقية في مرحلة التطور الجنيني المبكر.

- الكالسيوم

الكالسيوم هو أكثر المعادن شيوعاً في الجسم ويوجد أساساً في الهيكل العظمي. يشارك في تكوين وتقوية العظام والأسنان. يوفر العديد من الوظائف الأخرى مثل تخثر الدم، والاستثارة العصبية العضلية، وإطلاق الهرمون، وما إلى ذلك.

- فيتامين دي

يؤدي نقص فيتامين دي D إلى المزيد من مرض السكري أثناء الحمل وارتفاع ضغط الدم. بالنسبة للطفل، يمكن أن يسبب الكساح ونقص كالسيوم الدم.

- الحديد

أثناء الحمل، تزداد متطلبات الحديد. يجعل الحديد من الممكن إنتاج الهيموجلوبين الموجود في خلايا الدم الحمراء والذي يستخدم لتوصيل الأكسجين إلى الأعضاء. خلال أشهر الحمل التسعة، تزداد الاحتياجات لتزويد الطفل بالأكسجين أيضاً. نقص الحديد يمكن أن يؤدي، من بين أمور أخرى، إلى الإرهاق الشديد وزيادة خطر الإصابة باكتئاب ما بعد الولادة بالنسبة للأم، والولادة المبكرة، وانخفاض الوزن عند الولادة، والتوحد، واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لدى الطفل.

- اليود

اليود معدن ضروري لتكوين هرمونات الغدة الدرقية. يمكن أن يؤدي نقص اليود إلى تضخم الغدة الدرقية وقصور الغدة الدرقية في بعض الأحيان.

- أوميغا 3 بما في ذلك DHA

خلال فترة الحمل يساهم استهلاك الأم للأوميغا 3 في التطور الطبيعي لبصر ودماغ الجنين. ولهذه الأحماض خصائص مفيدة في اضطرابات المزاج.

- فيتامين بي 6

يلعب فيتامين B6 دوراً في استقلاب الأحماض الأمينية وتخليق الناقلات العصبية.

- فيتامين بي 12

ضروري لإنتاج خلايا الدم الحمراء والجهاز العصبي للجنين. يؤدي نقص فيتامين B12 إلى ضعف نقل الأكسجين، والتعب، والضرر العصبي (اضطرابات الحركة)، ومشاكل في الذاكرة، والتهيج، وما إلى ذلك.

- فيتامين سي

يشارك فيتامين سي C في العديد من الوظائف في الجسم. يساهم بشكل خاص في إنتاج الكولاجين، وهو بروتين يضمن صلابة ومرونة الجلد، ويتواجد أيضاً في العظام والأربطة والشعر ... يقوي فيتامين C جهاز المناعة ويحسّن الشفاء، ويحارب الجذور الحرّة ويعزز امتصاص الحديد غير الهيم.

- فيتامين إي

الوظيفة الرئيسية لفيتامين E هي عمله كمضادّ للأكسدة. كما أنه يعمل بالتنسيق مع فيتامين سي أو بيتا كاروتين. في حين أنه يحمي الدهون التي تشكل أغشية الخلايا.

ملاحظة : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.