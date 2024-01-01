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الاحتلال يعزز جدار الفصل العنصري في محيط قرى جنوب غرب جنين

الأربعاء 18 يناير 2023 11:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT



جنين / سما /

قامت قوات الاحتلال اليوم الأربعاء، بتعزيز جدار الضم والفصل العنصري المقام فوق أراضي قريتي طورة ونزلة زيد وبلدة يعبد جنوب غرب جنين، وذلك بزيادة ارتفاعه وبناء مقاطع جديدة منه.

وذكرت مصادر اعلامية، إن قوات الاحتلال تواصل إحضار مكعبات إسمنتية ضخمة لغرض زيادة ارتفاع الجدار وتعزيزه، وتواصل لليوم الثالث على التوالي إغلاق البوابة العسكرية عند قرية أم الريحان، وتمنع أهالي قرى: خربة الرعدية، وأم الريحان، وظهر المالح، التي تقع داخل جدار الفصل، من الدخول أو الخروج. كما حولت منزل المواطن يونس حسن زيد في قرية طورة الشرقية المجاورة إلى نقطة مراقبة عسكرية، وقيدت حركة عائلته، بحسب ما أفاد به رئيس مجلس قروي أم الريحان مجدي زيد.

#الاحتلال #جنين #جدار الفصل العنصري #قرية طورة #نزلة زيد #بلدة يعبد

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