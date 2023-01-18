بدعوة لـ"دوري الملوك".. بيكيه يتهم التحكيم بمجاملة ريال مدريد

وكالات / سما /

استغل جيرارد بيكيه، مدافع فريق برشلونة الإسباني السابق، بطولة دوري الملوك، لمهاجمة ريال مدريد.

وكان بيكيه أعلن في وقت سابق استمرار بطولة دوري الملوك التي ينظمها في برشلونة، بتواجد العديد من النجوم السابقين وصناع المحتوى.

ويأتي على رأسهم الإسباني إيكر كاسياس، والأرجنتينيين سيرجيو أجويرو وخافيير سافيولا، بالإضافة إلى المكسيكي تشيتشاريتو مهاجم لوس أنجلوس جالاكسي الحالي.

وتقام بطولة دوري الملوك بمشاركة 12 فريقا، وكل فريق يضم 12 لاعبا، يلعب كل منهم 11 مباراة، ثم مواجهة فاصلة على اللقب، وتنظم أيام الأحد، وانطلقت في الأول من يناير/كانون الثاني الجاري.

ومن المعروف عن بيكيه دائما منذ أن كان لاعبا في صفوف برشلونة، انتقاده للاعبي وأساطير ريال مدريد، واصفا لجنة الحكام في الدوري الإسباني بالتحيز للنادي الملكي.

وكرر بيكيه هجومه في تصريحات صحفية قائلا: "هنا في دوري الملوك، لا مجال للمسرحيات والتمثيل كما يحدث في الدوري الإسباني من أجل ريال مدريد".

وأضاف: "جميع الحكام يؤيدون ريال مدريد، ولكن في دوري الملوك لا يوجد فريق يدعم الفريق الملكي".

وأتم: "على الجميع أن يشاهد دوري الملوك وينضم إليه، وأعتقد أن كل المشاركين يؤمنون بالحكام هنا".

يذكر أن بيكيه أعلن اعتزاله كرة القدم نهائيا خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد مسيرة امتدت مع برشلونة 14 عاما.