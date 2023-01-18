خطوة تقرب زيدان من التوقيع لناديه الجديد

يقترب المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لريال مدريد الإسباني، من العودة من جديد للتدريب، بعدما اتخذ واحد من أندية أوروبا خطوة في طريق التعاقد معه.

وذكرت شبكة تودوفيتشاخيس الإسبانية، أمس الثلاثاء، أن نادي يوفنتوس الإيطالي تحرك بالفعل وتواصل مع زيدان من أجل التفاوض بشأن عودته للنادي، الذي لمع معه كلاعب، وتقلد منصب المدير الفني للفريق.

ويعيش اليوفي موسماً صعباً مع المدرب الحالي ماكس أليجري، ويحتل الفريق المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي بفارق عشرة نقاط خلف نابولي، المتصدر، والذي أحرج السيدة العجوز بفوز ساحق بخماسية لهدف، مساء الجمعة الماضي، في جنوب إيطاليا.

وأصبح الضغط واضحاً على أليجري في يوفنتوس، الذي ربما يفقد وظيفته إن لم يقلب الوضع في النادي، ما جعل إدارة البيانكونيري تتحرك وتتواصل مع زيدان من أجل الحصول على خدماته بدايةً من الموسم المقبل.

ولم يتعاقد زيدان مع أي ناد منذ رحيله عن ريال مدريد في 2021، وكان ينتظر الحصول على فرصة تدريب منتخب فرنسا، لكن استمرار ديدييه ديشان في كرسي تدريب الديوك حتى 2026 بعد حصوله على المركز الثاني في كأس العالم 2022 بقطر، قتل أحلام زيزو في انتزاع ما يريده.