ريال مدريد يضع شرطاً للتعاقد مع مبابي

يفتح نادي ريال مدريد الإسباني الباب بحرص أمام النجم الفرنسي كيليان مبابي، أيقونة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، من أجل التعاقد معه في الفترة المقبلة.

النادي الملكي أغلق الباب مسبقاً في وجه مبابي بعدما أدار اللاعب ظهره للاتفاق مع فلورنتينو بيريز، وجدد عقده مع النادي الباريسي، لكن اللاعب عاد من جديد لطرح اسمه على طاولة الميرينجي.

صحيفة آس الإسبانية أفادت، أمس الثلاثاء، بأن ريال مدريد لا يمانع فكرة التعاقد مع مبابي، لكنه وضع شرطاً للوصول بالصفقة لبر الأمان في الفترة المقبلة، يتعلق بترك الكرة في ملعب اللاعب لاتخاذ خطوة تجاه الميرينجي.

وأوضحت الصحيفة أن ريال مدريد سيفتح أحضانه لمبابي فقط لو تحرك اللاعب ووضع ضغطاً على إدارة النادي الباريسي من أجل الرحيل، وإخبار فريق بارك دي برانس بأنه يريد الذهاب للريال.

يأتي ذلك بعدما أفادت تقارير صحفية بعدم سعادة مبابي داخل أسوار حديقة الأمراء، بعدما وجد كل الوعود التي تلقاها من الإدارة قبل عملية التجديد، ذهبت أدراج الرياح.