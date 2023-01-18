سيميوني يرد على تقارير رحيله عن أتلتيكو مدريد

وكالات / سما /

رد المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني، على التقارير الصحفية التي تربطه بالرحيل عن الروخيبلانكوس في الفترة المقبلة.

ويعاني أتلتيكو مدريد مع سيميوني في الموسم الجاري بعد خروج الفريق من دور المجموعات بدوري ابطال أوروبا، وابتعاده خلف متصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني، برشلونة، بـ 13 نقطة.

ويعيش الأتليتي مع سيميوني موسماً محبطاً، لم يبق فيه خيار واقعي للفوز بلقب، سوى المشوار في كأس الملك، وسط معاناة هجومية للفريق الذي سجل 24 هدفاً في 17 مباراة بالليجا.

وقال سيميوني في تصريحات صحفية، مساء أمس الثلاثاء” نحن متحمسون لقلب الوضع في النادي، هذا الذي نعيشه منذ فترة التوقف بسبب كأس العالم، إنه موسم سيء بكل تأكيد، ولكن بالنسبة لي هناك تطور بعد التوقف، وأتمنى أن نستمر على نفس النسق”.

وعن تقارير رحيله عن الأتليتي بعد مشوار مدته 11 عاماً، قال” لم يطلب مني أي أحد من النادي أن أرحل، لم يتحدث مع أي شخص حول ذلك”.​