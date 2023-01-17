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الخارجية الأميركية: اعتداء مستوطنين على متنزهين شمال أريحا "هجوم وقح" و"أمر صادم"

الأربعاء 18 يناير 2023 10:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية الأميركية: اعتداء مستوطنين على متنزهين شمال أريحا "هجوم وقح" و"أمر صادم"



رام الله / سما /

وصفت الخارجية الأميركية، اعتداء مستوطنين على مجموعة من الشبان والشابات والمتضامنين الأجانب، من بينهم مواطنين أميركيين، خلال مشاركتهم في مسار سياحي قرب بلدة العوجا شمال أريحا، يوم الجمعة الماضي، بـ "الهجوم الوقح"، و"الأمر الصادم".

وقال المكتب الأميركي للشؤون الفلسطينية في القدس، في تغريدة على صفحته الرسمية في "تويتر"، إن "مقطع الفيديو الذي يُظهر الهُجوم الوقح يوم الجمعة، على متنزهين، ومن بينهم مُواطِنُون أميركيون، شمال أريحا، هو أمر صادم".

وأضاف: "الذين يحرضون على العنف ويفاقمون التوتر يجب أن يتوقفوا".

وأظهرت مقاطع فيديو، يوم الجمعة الماضي، اعتداء مستوطنين على مجموعة من الشبان والشابات برفقة متضامنين أجانب، أثناء مشاركتهم في مسار سياحي قرب العوجا، حيث حاصرهم المستوطنون وضربوهم بالعصي ورشوا غاز الفلفل على وجوههم، ما أدى إلى إصابة متضامنة أجنبية من إيطاليا بكسور ورضوض في اليد، إضافة إلى إصابة عدد من المشاركين برضوض.

#اعتداءات المستوطنين #الخارجية الامريكية #أريحا #المتضامنين الأجانب

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