  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يُواصل تجريف أراضٍ في وادي الربابة بسلوان

الأربعاء 18 يناير 2023 09:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT



القدس المحتلة / سما /

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أعمال التجريف في أراضي حي واد الربابة ببلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى المبارك.

ويتعرض وادي الربابة لهجمة إسرائيلية شرسة، تتمثل في اقتحام أراضيه وتجريفها وإجراء عمليات حفر فيها، والاستيلاء عليها بادعاء "أعمال البستنة"، بالإضافة إلى اقتلاع عشرات الأشجار، والاعتداء على أهالي الحي وملاحقتهم.

وتخطط بلدية الاحتلال لإقامة قاعدة للقطار الهوائي التهويدي في وادي الربابة، وجسر معلق بين ضفتيه، ومركز زوار لغسل أدمغة السياح والزوار اليهود، وحدائق توراتية، ومنشأة إضافية لشفط عيون وآبار مياه سلوان.

وتسعى سلطات الاحتلال للسيطرة على الأراضي الخالية في محيط المسجد الأقصى، بزراعة قبور وهمية، وتستهدف منطقة وادي الربابة ووادي حلوة و"الصلودحا" في سلوان، ورأس العامود.

وتعمل الجمعيات الاستيطانية منذ سنوات على وضع قبور وهمية في مناطق عديدة ببلدة سلوان، بدعوى أنها كانت مقابر لليهود، ويتم إعادة تأهيلها، كما وضعت سلطات الاحتلال أكثر من 50 قبرا مزيفا شمال البلدة.

وأظهرت معطيات مقدسية أن الحدائق التوراتية والمقابر الوهمية التي أقامها الاحتلال في القدس، باتت تسيطر على أكثر من 5 آلاف دونم من أراضي المدينة المحتلة.

وبدأت سلطات الاحتلال بزراعة القبور الوهمية عام 1978، في منطقة "الصلودحا" والحارة الوسطى في سلوان، ومن ثم امتدت لتشمل حي وادي الربابة على بعد أمتار من منازل المواطنين، ومناطق أخرى، وصولا إلى حي وادي حلوة، بدعوى أنها كانت "مقابر لليهود"، ومنذ ذلك التاريخ حتى اليوم زرع الاحتلال 12 ألفًا و800 قبر وهمي في محيط المسجد الأقصى، 32% منها في سلوان جنوب المسجد الأقصى، من بينها 935 في حي وادي الربابة، منها ما يزيد عن 50 قبرا وضعت حديثا في أراضي الحي.

#سلوان #الاحتلال #حي واد الربابة #المسجد الاقصى #القدس #بلدية الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية: هنية والعاروري أصدرا ايعازا بتجهيز خطة لاختطاف جنود إسرائيليين

نتنياهو تعليقا على فيديو "منغستو": يؤكد ما كنا نعرفه طوال الوقت..

ماذا يقصد حمد بن جاسم من وراء التّحذير من عُدوانٍ أمريكيّ إسرائيليّ مُحتمل على إيران؟

الاحتلال ينفذ تهديدات وضغوط على الأسير ماهر يونس وعائلته

الأسير لدى القسام يعمّق الخلافات في "إسرائيل"

قناة عبرية:العلاقات بين السعودية وإسرائيل تقترب وجالية يهودية تتشكل في المملكة

رسالة عميد الأسرى ماهر يونس لأبناء شعبنا

الأخبار الرئيسية

السفير الأمريكي : ما زلنا نؤيد حل الدولتين وسنعمل مع نتنياهو

صحيفة تكشف عن عرض مصري لاستئناف المفاوضات.. حماس: هذه شروطنا

photo_2023-01-17_18-37-55 (2)

يديعوت: مستوطنو الغلاف لديهم 15 ثانية فقط للهروب من صواريخ غزة

04864be7-2065-4d26-b0ff-a4dde521288f

الأسير لدى القسام يعمّق الخلافات في "إسرائيل"

photo_2023-01-17_23-09-58

إصابات واعتقال شاب خلال اقتحام الاحتلال والمستوطنين نابلس (فيديو)

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم