رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، هآرتس، معاريف)، الصادرة اليوم الأربعاء.

يديعوت احرونوت:

- عضو كنيست من حزب شاس يهدد قضاة المحكمة العليا: إذا ألغى القضاة تعيين درعي وزيرا فانهم كمن يطلقون الرصاص على رؤوسهم

- التقديرات في الحكومة أن المحكمة ستلغي تعيين درعي وفي الغرف المغلقة، هجوم: المسؤولية تقع على نتنياهو وهو من يجب أن يحل المشكلة

- في الليكود: لا يمكن إيجاد حل سريع للمشكلة وإقرار قانون الإصلاحات في المحكمة العليا

- نتنياهو: المسؤولية على مصير الأسير منغستو تقع على حماس

- رفع ميزانيات المؤسسات التعليمية لأحزاب الحرديم

- 170 رئيسا للسلطات المحلية يحتجون على قرار وزير التربية والتعليم: لا نوافق على تحويل اموالنا للحرديم

- زيارة سفير الأردن للأقصى تحولت الى أزمة دبلوماسية وافراد الشرطة يمنعونه من الدخول

- المحلل العسكري يوسي يهوشوع يكتب: على رئيس الأركان الجديد ان يحافظ على الهدوء في الساحة الفلسطينية كي يتمكن الجيش من الاستعداد الى عملية ضد ايران

- الطواقم الطبية على وشك الانهيار بسبب امراض فصل الشتاء

- جندي حاول الانتحار وهو بوضع حرج في معسكر للجيش الذي قتل فيه جندي بعد انفجار قنبلة في حقيبته

معاريف:

- يهددون قضاة المحكمة العليا: حزب شاس يهاجم ويهدد إذا تم الغاء تعيين درعي وزيرا فانهم يطلقون الرصاص على رؤوسهم

- حدث دبلوماسي محرج في المكان المقدس: منع السفير الأردني من الدخول للأقصى

- تقرير: إيران تنصب بطاريات للدفاع الجوي في دمشق

- نتنياهو: حماس مسؤولة عن مصير منغستو

- مصادر في النيابة العسكرية: الحصانة للجنود من التحقيق معهم تشكل خطرا عليهم في المحاكم الدولية

- أعضاء الكنيست يرفعون رواتبهم بنسبة 5.1%

هآرتس:

- في تل ابيب يحاولون التقليل من أهمية اعلان 90 دولة عن قلقها من فرض العقوبات على الفلسطينيين لكنهم يخشون من تحركات خفية

- المستشارة القانونية للحكومة لنتنياهو: تناقض المصالح مع الجهاز القضائي ما زال قائما (يمنع نتنياهو من التدخل بالجهاز القضائي بسبب محاكمته)

- الولايات المتحدة تنقل القذائف من مخازنها بإسرائيل الى أوكرانيا

- وفد من أعضاء الكونغرس سيور تل ابيب لكنهم أعلنوا عن مقاطعة الوزراء بن غفير وسموتريش