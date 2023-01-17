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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الأربعاء 18 يناير 2023 09:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، هآرتس، معاريف)، الصادرة اليوم الأربعاء.

 يديعوت احرونوت: 

- عضو كنيست من حزب شاس يهدد قضاة المحكمة العليا: إذا ألغى القضاة تعيين درعي وزيرا فانهم كمن يطلقون الرصاص على رؤوسهم 

- التقديرات في الحكومة أن المحكمة ستلغي تعيين درعي وفي الغرف المغلقة، هجوم: المسؤولية تقع على نتنياهو وهو من يجب أن يحل المشكلة 

- في الليكود: لا يمكن إيجاد حل سريع للمشكلة وإقرار قانون الإصلاحات في المحكمة العليا 

- نتنياهو: المسؤولية على مصير الأسير منغستو تقع على حماس 

- رفع ميزانيات المؤسسات التعليمية لأحزاب الحرديم  

- 170 رئيسا للسلطات المحلية يحتجون على قرار وزير التربية والتعليم: لا نوافق على تحويل اموالنا للحرديم 

- زيارة سفير الأردن للأقصى تحولت الى أزمة دبلوماسية وافراد الشرطة يمنعونه من الدخول 

- المحلل العسكري يوسي يهوشوع يكتب: على رئيس الأركان الجديد ان يحافظ على الهدوء في الساحة الفلسطينية كي يتمكن الجيش من الاستعداد الى عملية ضد ايران

- الطواقم الطبية على وشك الانهيار بسبب امراض فصل الشتاء 

- جندي حاول الانتحار وهو بوضع حرج في معسكر للجيش الذي قتل فيه جندي بعد انفجار قنبلة في حقيبته 

معاريف: 

- يهددون قضاة المحكمة العليا: حزب شاس يهاجم ويهدد إذا تم الغاء تعيين درعي وزيرا فانهم يطلقون الرصاص على رؤوسهم 

- حدث دبلوماسي محرج في المكان المقدس: منع السفير الأردني من الدخول للأقصى  

- تقرير: إيران تنصب بطاريات للدفاع الجوي في دمشق 

- نتنياهو: حماس مسؤولة عن مصير منغستو 

- مصادر في النيابة العسكرية: الحصانة للجنود من التحقيق معهم تشكل خطرا عليهم في المحاكم الدولية 

- أعضاء الكنيست يرفعون رواتبهم بنسبة 5.1% 

هآرتس: 

- في تل ابيب يحاولون التقليل من أهمية اعلان 90 دولة عن قلقها من فرض العقوبات على الفلسطينيين لكنهم يخشون من تحركات خفية 

- المستشارة القانونية للحكومة لنتنياهو: تناقض المصالح مع الجهاز القضائي ما زال قائما (يمنع نتنياهو من التدخل بالجهاز القضائي بسبب محاكمته) 

- الولايات المتحدة تنقل القذائف من مخازنها بإسرائيل الى أوكرانيا 

- وفد من أعضاء الكونغرس سيور تل ابيب لكنهم أعلنوا عن مقاطعة الوزراء بن غفير وسموتريش 

#الصحف الإسرائيلية

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