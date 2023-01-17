رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة اليوم الأربعاء، تأكيد البيان الختامي للقمة الثلاثية في القاهرة التي جمعت الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والعاهل الأردني عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ضرورة الحفاظ على الحقوق المشروعة لشعبنا الفلسطيني.

كما تناولت الصحف خبر استشهاد الشاب حمدي أبو دية (40 عاما) من بلدة حلحول شمال الخليل.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

- البيان الختامي للقمة الثلاثية يؤكد ضرورة الحفاظ على الحقوق المشروعة لشعبنا الفلسطيني

- الرئيس أمام القمة الثلاثية: نثمن عاليا موقف الأشقاء في مصر والأردن الداعم لمواقفنا

- استشهاد الشاب حمدي أبو دية من حلحول

- اشتية يحمل الاحتلال المسؤولية عن عمليات القتل والإعدام بحق أبناء شعبنا

- عميد الأسرى ماهر يونس: تحية لكل من قال أنا فلسطيني حر

- فوز رئيس مؤسسة النيزك عارف الحسيني بجائزة شواب العالمية للريادة المجتمعية

-حماس" تمنع مؤسسة "فلسطينيات" من عقد ورشة لمناقشة تحقيق حول التحرش في الجامعات

- هرتسوغ يسعى لمنع "أزمة دستورية" في إسرائيل و"شاس" يهدد قضاة "العليا"

"الأيام":

- استشهاد مواطن في مدخل حلحول برصاص جنود حاجز منعوا إسعافه

- القمة الثلاثية تطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة

- الاحتلال يبعد مواطنة إيطالية تم اعتقالها في مخيم الدهيشة

- نابلس: مواجهات عنيفة مع الاحتلال عقب اقتحام المنطقة الشرقية

- القدس: الاحتلال يعتقل شاباً من جبل المكبر و3 فتية من العيسوية

- إصابات خلال التصدي لعمليات اقتحام وهدم بناية من أربع شقق في بيت صفافا

- الأردن يحتج على منع سفيره من دخول المسجد الأقصى

- الأسير ماهر يونس قبيل تحرره غداً: ها أنا ما زلت حياً وسأولد من جديد

- أوكرانيا تقترب من الحصول على دبابات غربية وارتفاع عدد القتلى في قصف دنيبرو إلى 45

- منصور: مجلس الأمن يعقد اليوم نقاشاً حول الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية

"القدس":

- القمة الثلاثية تؤكد على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني

- شهيد عند مدخل حلحول

- الأسير ماهر يونس تحية لكل من قال أنا فلسطيني حرّ

- بؤرة جديدة بالأغوار وهدم منزل في بيت صفافا

- منع السفير الأردني في تل أبيب من دخول الاقصى

- وفد أمريكي يرفض لقاء الوزيرين بن غفير وسموتريتش