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الاحتلال يعتقل اربعة مواطنين من بيت عوا بالخليل

الأربعاء 18 يناير 2023 08:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، اربعة مواطنين من بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين محمود رزق عيسى المسالمة (25 عاما) ولؤي سمير عيسى ابو غليس، وخضر علي عيسى المسالمة ونجله زكريا، واقتادتهم بعد ان عاثت بمحتويات منازلهم خرابا، الى أحد مراكز التوقيف والاعتقال.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال نصبت حواجز عسكرية على مداخل الخليل الشمالية، ومداخل بلدات الظاهرية وسعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

#الخليل #الاحتلال #بيت عوا

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