ترامب يطلق حملته للانتخابات الرئاسية لعام 2024

وكالات

أعلنت الحملة الانتخابية لدونالد ترامب، أن الرئيس الجمهوري السابق سيظهر أمام الجمهور في 28 كانون الثاني/ يناير، في إطار مسعاه لخوض الانتخابات الرئاسية في 2024، وذلك في ولاية ساوث كارولينا إحدى ولايات التصويت المبكر، لأول مرة منذ إعلان نيته الترشح في تشرين الثاني/نوفمبر.

وأفاد إعلان للحملة أنه من المقرر أن ينضم اثنان من الرموز الجمهورية المعروفة في ساوث كارولينا إلى ترامب في مقر الولاية، حيث يكشف عن فريق قيادة حملته في الولاية، وهما السناتور ليندسي غراهام أحد أكثر مؤيدي ترامب ولاء والحاكم هنري مكماستر.

وتتمتع ساوث كارولينا بنفوذ كبير باعتبارها واحدة من أولى الولايات التي تشهد المنافسات على الترشيح للرئاسة في سنوات الانتخابات.

ويواجه ترامب تهما في اقتحام أنصاره مبنى الكونغرس في السادس من كانون الثاني/يناير 2021، حيث صوّتت لجنة تحقيق نيابية في اقتحام الكونغرس في 19 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بعد تحقيق موسع امتد نحو عام ونصف العام، لصالح رفع توصيات بـ4 تهم جنائية بحق ترامب لوزارة العدل.

وقال الرئيس الجمهوري السابق في منشور على منصّته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" إن "كل هذه الأفعال الرامية لملاحقتي هي على غرار محاكمة عزلي، محاولة حزبية لإقصائي أنا والحزب الجمهوري" من الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وفي الأسبوع الماضي، قضت محكمة أميركية في مانهاتن بتغريم "منظمة ترامب" 1.6 مليون دولار لإدانتها بارتكاب مخالفات مالية وضريبية، بعدما وجدت هيئة المحلفين شركتين تابعتين لمنظمة ترامب مذنبتين في 17 تهمة جنائية.