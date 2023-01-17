النائب الأردني عطية: منع السفير المجالي من دخول الأقصى تطور خطير من حكومة الإرهاب

عمان/سما/

أدان النائب الأردني خليل عطيه، منع قوات الاحتلال الاسرائيلي سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى دولة الاحتلال غسان المجالي، دخول المسجد الأقصى المبارك.

وأضاف النائب عطيه أن شرطة الاحتلال الاسرائيلي، منعت السفير المجالي من دخول المسجد الأقصى، وقامت بدفعه عند احتجاجه على ذلك.

وطالب النائب الأردني وزارة الخارجية الأردنية بإصدار بيان توضيحي حول حادثة منع السفير الأردني، منوها "أن ما حصل يؤشر إلى تطور خطير من حكومة الإرهاب"، ومؤكدا أن ذلك اعتداء مباشر على الولاية الهاشمية على المسجد الأقصى، وعلى الحكومة الأردنية والشعب الأردني.



وأشار خليل عطية إلى ضرورة طرد سفير دولة الاحتلال الاسرائيلي من الأردن، واستدعاء السفير الأردني غسان المجالي من دولة الاحتلال.