نتنياهو تعليقا على فيديو "منغستو": يؤكد ما كنا نعرفه طوال الوقت..

القدس المحتلة/سما/

أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، صحة الفيديو الذي بثته كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أمس الإثنين، للإسرائيلي أبرا منغيستو، المحتجز في قطاع غزة منذ 8 سنوات، وذلك في تصريحات صدرت عنه اليوم، الثلاثاء.

وقال نتنياهو خلال جولة ميدانية في مقر جهاز أمن الاحتلال العام (الشاباك)، شمالي الضفة الغربية، إنه "تلقينا بالأمس تأكيدًا آخر لما كنا نعرفه طوال الوقت - منغيستو على قيد الحياة"، فيما شدد على أن "إسرائيل تبذل جهودها متواصلة لإعادة أبرا منغيستو وبقية الأسرى والمفقودين".

وكانت الأوساط الأمنية الإسرائيلية قد أكدت صحة الفيديو، وأن الشخص الذي يظهر فيه هو منغيستو بالفعل، غير أن التقارير الإسرائيلية أشارت إلى أن أجهزة الأمن "لم تتمكن بعد" من تحديد موعد تصوير المقاطع المتعلقة بالمحتجز الإسرائيلي لدى حماس؛ في حين قالت الحكومة الإسرائيلية في روايتها الرسمية، إن "عمليات فحص المقطع المصور جارية للتأكد من مصداقيته".

وفي بيان صدر عن مكتب رئيس الحكومة، مساء اليوم، جاء أن نتنياهو اجتمع مع كبار المسؤولين في جهاز الشاباك، خلال الجولة التي أجراها برفقة رئيس الشاباك، رونين بار.

وأفاد البيان بأن نتنياهو تلقى "إحاطة استخباراتية وعملياتية واسعة لأنشطة الشاباك في جميع القطاعات، مع التركيز على النشاط الهجومي لإحباط البنية التحتية وناشطي الإرهاب في قطاع السامرة" في إشارة إلى حملة الاعتقالات والاعتداءات الإسرائيلية شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وظهر منغستو جالسًا في فيديو "وحدة الظل" القسامية، الذي بثته كتائب القسام أمس، وتحدث عن استمرار احتجازه هو وآخرين. وقال: "إلى متى سأظل هنا في الأسر أنا ورفاقي بعد هذه السنوات الطويلة من المعاناة والألم؟ أين دولة وشعب إسرائيل من مصيرنا؟"، فيما أكدت كتائب القسام، في الرسالة المصورة أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجديد، هرتسي هليفي، سيفشل كما فشل أفيف كوخافي ومؤسسته "الذي كذب على شعبه وحكومته بإنجازات مُدعاة وموهومة".