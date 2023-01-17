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"أسرى حماس": نحيي قادة المقاومة ونشد على أيديهم التي تضط على المحتل لتحريرنا

الثلاثاء 17 يناير 2023 07:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
"أسرى حماس": نحيي قادة المقاومة ونشد على أيديهم التي تضط على المحتل لتحريرنا



القدس المحتلة/سما/

 جددت الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة "حماس"، الثلاثاء، نداءها للمقاومة وقيادتها بالاستمرار في الضغط على الاحتلال والإصرار على تحقيق حرية الأسرى بكل الوسائل والأدوات الممكنة التي توفر أسباب الحرية للجميع خاصة بعد مضي 8 سنوات في الحديث عن ملف الأسرى الإسرائيليين.

وقالت الهيئة القيادية في بيان لها في أعقاب نشر كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس مقطع فيديو للأسير الإسرائيلي أفراهام منغستو: "نشد على أيدي إخواننا قادة المقاومة وأسودها، وندعو الله أن يُجري على أيديهم التحرير وكسر قيودٍ أثقلت منَّا المعاصم".

ووجهت التحية للقماومة على جهودها في سبيل حرية الأسرى المسلوبة ووقف نزيف أعمارهم المستم

#حماس #اسرى حماس

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