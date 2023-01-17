  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

المعتقل الإداري عبد الباسط معطان يواجه تدهورا على وضعه الصحي

الثلاثاء 17 يناير 2023 06:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
المعتقل الإداري عبد الباسط معطان يواجه تدهورا على وضعه الصحي



رام الله/سما/

أكّد نادي الأسير أنّ المعتقل الإداريّ عبد الباسط معطان (48 عامًا) من بلدة برقة/ رام الله، المصاب بسرطان في القولون، يواجه تدهورا مستمرا على وضعه الصحيّ، ومع ذلك فإن سلطات الاحتلال أبلغته بنيتها بتجديد أمر اعتقاله الإداري.

وأوضح نادي الأسير، أنّ المعتقل معطان يعاني من هبوط مستمر في الوزن، ووهن عام في الجسد، وتواصل إدارة السّجون المماطلة بتقديم العلاج اللازم له، فمنذ اعتقاله نقل للمستشفى مرتين لإجراء صورة طبقية ومنظار، وبعد شهر من إجراء الصورة، أكّد له الطبيب، وهو طبيب عام وغير مختص، أن لديه كتلة على الرئة، ولم تحدد طبيع

#عبد الباسط معطان

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية تكشف تفاصيل صفقة تبادل كانت قريبة جداً..

قناة عبرية: هكذا ستتبين مدى جدية نتنياهو في ملف الأسرى

فيديو: مسؤول إسرائيلي يلتقي بوالدة "منغستو".. والأخيرة: "لقد تأكدت منه.."

الاحتلال يؤكد مصداقية فيديو "القسام" وينشر أسماء تطالب بالإفراج عنها

صور وفيديو: أضرار في أحد المنازل بمستوطنة "شاكيد"جراء استهدافها بالرصاص

الشرطة الإسرائيلية تستعد لمنع الاحتفالات بالتحرر المرتقب للأسير ماهر يونس

ماذا يقصد حمد بن جاسم من وراء التّحذير من عُدوانٍ أمريكيّ إسرائيليّ مُحتمل على إيران؟

الأخبار الرئيسية

photo_2023-01-17_17-09-41

نتنياهو تعليقا على فيديو "منغستو": يؤكد ما كنا نعرفه طوال الوقت..

photo_2023-01-17_14-14-01

قيادي بحماس: عدة رسائل أردات القسام إيصالها للاحتلال من فيديو "منغستو"

الأسير ماهر يونس.jfif-50591f68-60be-45bf-b49a-0cefba84abff

رسالة عميد الأسرى ماهر يونس لأبناء شعبنا

البيان الختامي للقمة الثلاثية: الدعم الكامل لجهود الرئيس عباس في ظل التحديات الراهنة

الخارجية الاردنية تستدعي السفير الاسرائيلي في عمان

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم