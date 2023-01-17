المعتقل الإداري عبد الباسط معطان يواجه تدهورا على وضعه الصحي

رام الله/سما/

أكّد نادي الأسير أنّ المعتقل الإداريّ عبد الباسط معطان (48 عامًا) من بلدة برقة/ رام الله، المصاب بسرطان في القولون، يواجه تدهورا مستمرا على وضعه الصحيّ، ومع ذلك فإن سلطات الاحتلال أبلغته بنيتها بتجديد أمر اعتقاله الإداري.

وأوضح نادي الأسير، أنّ المعتقل معطان يعاني من هبوط مستمر في الوزن، ووهن عام في الجسد، وتواصل إدارة السّجون المماطلة بتقديم العلاج اللازم له، فمنذ اعتقاله نقل للمستشفى مرتين لإجراء صورة طبقية ومنظار، وبعد شهر من إجراء الصورة، أكّد له الطبيب، وهو طبيب عام وغير مختص، أن لديه كتلة على الرئة، ولم تحدد طبيع