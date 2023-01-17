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الرئيس عباس: نثمن عاليا موقف الاشقاء في مصر والاردن الداعم لمواقفنا

الثلاثاء 17 يناير 2023 06:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس: نثمن عاليا موقف الاشقاء في مصر والاردن الداعم لمواقفنا



القاهرة/سما/

أكد الرئيس محمود عباس، تقديره للدعم المصري الأردني للموقف الفلسطيني الرافض للأعمال الإسرائيلية أحادية الجانب، وضرورة تحمل كل طرف مسؤولياته على أساس الاتفاقيات الموقعة، بما يعزز الثقة ويؤسس لإعادة فتح الأفق السياسي.

وأكد سيادته في كلمته، أمام القمة الثلاثية الفلسطينية المصرية الأردنية، التي انعقدت ظهر اليوم الثلاثاء، في العاصمة المصرية، القاهرة، أهمية هذه القمة الثلاثية وآلياتها على المستويات كافة، والتي ستبحث اليوم سبل إسناد القضية الفلسطينية، ومواجهة برنامج وممارسات الحكومة الإسرائيلية الجديدة، والأكثر تطرفا، ووقف أعمالها أحادية الجانب، ومواصلة العمل على خلق أفق سياسي، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة، بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967. 

وثمن الرئيس مواقف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وملك الأردن عبد الله الثاني، الداعمة لشعبنا الفلسطيني، وقضيته العادلة.

وأعرب عن أمله بدعم الموقف الفلسطيني بخصوص البدء بتطبيق جملة من الإجراءات على مستوى الأمم المتحدة، والمحاكم الدولية، وغيرها من الاجراءات وفق قرارات المجلس المركزي.

#الرئيس عباس #مصر #الاردن

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