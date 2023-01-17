غزة: إعادة إنشاء مصانع دمرها الاحتلال بتمويل من "باديكو"

غزة/سما/

أعادت شركة فلسطين للتنمية والاستثمار "باديكو القابضة"، إعادة بناء عشرة مصانع في مدينة غزة الصناعية، دمرها الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه في أيار/ مايو 2021 على قطاع غزة.

وقال رئيس مجلس إدارة "باديكو" بشار المصري إن الفترة التي تم خلالها بناء هذه المنشآت التجارية، تعد قصيرة وسريعة. وتابع: "جئت هنا منذ أشهر وكان الدخان يتصاعد من بعض المصانع التي تعرضت للدمار من قبل الاحتلال الإسرائيلي، واليوم نأتي لنرى أن المنشآت مبنية وأصحاب المصانع والعمال يشتغلون فيها".

وأضاف المصري "بالنسبة لنا غزة جزء من فلسطين، وشركة فلسطين للتطوير والاستثمار تستثمر فقط في فلسطين، وغزة جزء كبير من فلسطين، وكل الاستثمار في فلسطين مجازفة ليس فقط في غزة".

وتابع: نحن جاهزون ومستمرون وسنطور في المنطقة الصناعية وفي بعض الاستثمارات التي ندخل فيها، وهذه المنشآت تم بناؤها من أموالنا الخاصة.

وقال المصري: قادرون أن نبني اقتصادنا بنفسنا، وسنظل في أرضنا، وسنظل نبني ونعيد البناء.

من ناحيته، قال مدير عام المنطقة الصناعية شرق غزة باسم العشي إن 6 من المصانع العشرة التي دمرت في عدوان 2021 باتت جاهزة، وسيتم تسليمها جميعا خلال أسبوع.

ونوه العشي إلى عدم وجود ضمانات لعدم وجود اعتداءات من قبل الاحتلال الإسرائيلي، لكن الجهات المانحة تدعم فكرة أن تكون هذه المنطقة آمنة.