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وزارة الثقافة توقع 28 اتفاقية لدعم مشاريع ثقافية متنوعة

الثلاثاء 17 يناير 2023 06:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة الثقافة توقع 28 اتفاقية لدعم مشاريع ثقافية متنوعة



رام الله/سما/

وقع وزير الثقافة، رئيس مجلس إدارة الصندوق الثقافي الفلسطيني عاطف أبو سيف، اليوم الثلاثاء، 28 اتفاقية لدعم تمويل عدة حقول ثقافية من مشاريع الصندوق الثقافي الفلسطيني الدورة الثامنة لمؤسسات وأفراد من مختلف محافظات الوطن، ضمن تدخلات الصندوق الثقافي التابع للوزارة الممول من المملكة النرويجية.

وقال أبو سيف خلال مراسم التوقيع التي جرت بمدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، "نوقع اليوم 28 اتفاقية لدعم مشاريع ثقافية متنوعة، 7 منها في قطاع غزة، حيث هناك حاجة وطنية ثقافية لوجود الصندوق الثقافي، وهو جزء من بحثنا الدائم من أجل العدالة الثقافية، ونحن نحرص في دعم المشاريع على التوزيع الجغرافي في كل محافظة، وأن يشمل الدعم كافة حقول الثقافة".

وثمن أبو سيف دعم مملكة النرويج وجهدها الذي تبذله من أجل استمرار عمل الصندوق، مؤكدا أن رئيس الوزراء محمد اشتيه تعهد بمأسسة هذا الصندوق ليكون مؤسسة ثقافية تتبع للدولة، تعنى بتنمية القطاع الثقافي، فالأساس هو التنمية الثقافية، وأن يتم من خلاله تطوير القطاع الثقافي ووضع الخطط، وتمكين المؤسسات الثقافية من الصمود في وجه إجراءات الاحتلال الذي يمارس التهديد والتهميش والضغط على المؤسسات الثقافية في فلسطين.

بدوره، قال مدير عام الصندوق يوسف الترتوري، إن المشاريع الفائزة بدعم الصندوق هي مشاريع وافقت اللجان المختصة للصندوق على دعمها ومساندتها، وهي ثقافية فنية ستثري المشهد الثقافي الفلسطيني سعيا للتراكم الذي تحرص وزارة الثقافة على تحقيقه، إضافة إلى دعم ثلاثة مشاريع طويلة الأمد لمؤسسات ثقافية فاعلة في المشهد الثقافي الفلسطيني، ودعم ثلاثة أفلام سينمائية قصيرة عبر القنصلية الفرنسية.

وأضاف: "نتطلع في الصندوق الثقافي إلى توسيع تجربته في دعم مختلف القطاعات الثقافية في المناطق الجغرافية المختلفة ومناطق الأطراف الأقل حظا بالدعم والرعاية، حيث نسعى إلى مأ

#وزارة الثقافة

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