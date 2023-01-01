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الهباش يدين منع الاحتلال للسفير الأردني من دخول الأقصى

الثلاثاء 17 يناير 2023 06:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهباش يدين منع الاحتلال للسفير الأردني من دخول الأقصى



رام الله/ سما/

استنكر محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين، اليوم الثلاثاء، منع قوات الاحتلالالسفير الأردني غسان المجالي، من دخول المسجد الأقصى المبارك، واصفا هذا التصرف بالعمل العدواني الذي يعكس وقاحة عنصرية تنذر بعواقب وخيمة.

واعتبر الهباش هذا التصرف العدواني اعتداء على المقدسات والمسجد الأقصى المبارك، واعتداء على الرعاية الهاشمية للمقدسات الإسلامية والمسيحية التي تعترف بها كل دول العالم وتتمسك بها.

واكد ان تصرف الاحلتال اعتداء على الحقوق والحريات الدينية التي كفلتها كافة المواثيق الدولية التي تضرب بها دولة الاحتلال عرض الحائط دون أي اعتبار، ذلك أنها تظن نفسها دولة فوق القانون وفوق العقاب.

وأوضح الهباش، أن هذا الاعتداء الآثم بحق السفير المجالي هو استمرار لمحاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني الذي أقره القانون الدولي، والذي يحصر الإشراف على المسجد الأقصى في يد المسلمين.

وقال، إن المسجد الأقصى المبارك هو مسجد للمسلمين وحدهم فقط، ومن حق كل مسلم الدخول إليه والصلاة فيه متى شاء دون قيود.

وأضاف: " ليس من حق الاحتلال التدخل في شؤون الأقصى أو منع المسلمين من الوصول إليه والصلاة والرباط فيه، باعتباره أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين".

وشدد الهباش على أن نتيجة السياسة "الإسرائيلية" الرسمية بقيادة اليمين المتطرف لن تقود إلا لمزيد من ردود الفعل العربية والإسلامية والدولية وبالتأكيد الفلسطينية.

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