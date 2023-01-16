  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الخارجية الاردنية تستدعي السفير الاسرائيلي في عمان

الثلاثاء 17 يناير 2023 03:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية الاردنية تستدعي السفير الاسرائيلي في عمان



عمان / وكالات /

استدعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير  الإسرائيلي في عمّان، عصر اليوم الثلاثاء إلى مقر الوزارة، إثر إقدام أحد أفراد شرطة الاحتلال الإسرائيلي على اعتراض طريق السفير الأردني في تل أبيب لدى دخوله إلى المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف. 

وذكر الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي بأنه قد تمّ إبلاغ السفير الإسرائيلي رسالة احتجاجٍ شديدة اللهجة لنقلها على الفور لحكومته، أكدت إدانة الحكومة الأردنية لكافة الإجراءات الهادفة للتدخل غير المقبول في شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، والتذكير بأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه.

كما جرى التأكيد على وجوب امتثال إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، لالتزاماتها وفقاً للقانون الدولي ولا سيما القانون الدولي الإنساني، بشأن مدينة القدس المحتلة ومقدساتها وخاصة المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، والامتناع عن أية إجراءات من شأنها المساس بحرمة الأماكن المقدسة ووضع حد لمحاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، أو المساس بصلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية.

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية تكشف تفاصيل صفقة تبادل كانت قريبة جداً..

بالفيديو: كتائب القسام تعرض رسالة مصورة للجندي الإسرائيلي "أفرها منغستو"

مكتب نتنياهو يرد على عرض القسام

أول تعليق من عائلة "منغستو" على عرض كتائب القسام

فيديو: مسؤول إسرائيلي يلتقي بوالدة "منغستو".. والأخيرة: "لقد تأكدت منه.."

قناة عبرية: هكذا ستتبين مدى جدية نتنياهو في ملف الأسرى

ردود الفعل الإسرائيلية على عرض القسام رسالة مصورة للجندي الإسرائيلي "منغستو"

الأخبار الرئيسية

موقع عبري يكشف: وفد أميركي يزور تل أبيب ويشترط عدم لقاء بن غفير وسموتريتش

عنصر في الأمن الفلسطيني.. استشهاد شاب بزعم تنفيذه عملية إطلاق نار قرب الخليل

قائد شعبة التخطيط بجيش الاحتلال: الضفّة برميل بارود سينفجِر قريبًا

هارتس تكشف : هذه هي الأسباب التي دفعت كتائب القسام لنشر فيديو منغستو

image_processing20230116-291924-vr1kv

الاحتلال يؤكد مصداقية فيديو "القسام" وينشر أسماء تطالب بالإفراج عنها

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم