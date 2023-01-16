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رام الله: توقيع اتفاقيتي تعاون لدعم التشغيل وخلق فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة

الثلاثاء 17 يناير 2023 02:33 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

وقع الصندوق الفلسطيني للتشغيل، والتحالف الوطني الفلسطيني لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، ومؤسسة اكتيد الفرنسية اتفاقيتي تعاون.

ووقع الاتفاقية المدير التنفيذي للصندوق رامي مهداوي، والمديرة التنفيذية لجمعية نجوم الأمل لتمكين النساء ذوات الإعاقة، عضو اللجنة التأسيسية للتحالف كفاح أبو غوش، ومديرة مؤسسة اكتيد الفرنسية جيني هايثرنثويت.

وتهدف الاتفاقيتان الموقعتان الى دعم التشغيل وخلق فرص العمل وريادة الأعمال للأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة في مجالات تمكين وتمهير وتشغيل هذه الفئة، والتوعية بريادة الأعمال، واحتضان الأفكار الريادية وتسريع الشركات الناشئة، إضافة الى خلق فرص عمل ودعم إنشاء مشاريع مدرة للدخل للفلسطينيين الأكثر انكشافا والفئات المهمشة الذين يعيشون في جميع أنحاء الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة.

وأكد مهداوي أن التعاون مع التحالف الوطني الفلسطيني يهدف الى دعم تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال تمكينهم ليصبحوا أصحاب مشاريع صغيرة وريادية نحو زيادة فرص العمل اللائقة، كما أن الشراكة مع مؤسسة "اكتيد" ستساهم في تعزيز وصول الصندوق الى الفئات المهمشة، ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل دائمة مدرّة للدخل.

بدورها، أعربت هايثرنثويت عن تطلعها من خلال الشراكة مع صندوق التشغيل الى تنفيذ تدخلات وتقديم حلول ومساعدات ذات استدامة، لا سيما وأن المؤسسة منذ سنوات تقوم بتقديم مساعدات إنسانية طارئة للفئات الأكثر تهميشا، مشددة على أهمية العمل لتنفيذ مشاريع تشغيلية طويلة الأمد في قطاع سبل المعيشة.

من جانبها، قالت أبو غوش، إن تأطير التحالف الوطني الفلسطيني لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة علاقة استراتيجية جديدة مع صندوق التشغيل، ما يعني خلق مزيد من فرص العمل اللائقة لهم، وتنسيق الجهود الوطنية المبذولة لتشغيلهم، وتيسير انخراطهم في سوق العمل.

#رام الله #ذوي الإعاقة

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