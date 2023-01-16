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هل يعلن جورج وسوف اعتزال الغناء؟

الثلاثاء 17 يناير 2023 01:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
هل يعلن جورج وسوف اعتزال الغناء؟



وكالات / سما /

بعد تداول عدد من الإعلاميين في لبنان أنباءً عن نية النجم جورج وسوف اعتزال الغناء والفن بعد وفاة نجله وديع حزناً عليه، عقب قبول العزاء الأخير اليوم السبت في بيروت، كشف مصدر مقرب من النجم السوري، أن جورج يفكر فعلاً في اعتزال الغناء؛ بسبب شعوره البالغ بالحزن، ولكن القرار النهائي سيصدر عنه بعد انتهاء فترة الحداد البالغة 40 يوماً.

وأكد المصدر لـسيدتي نت، أن جورج وسوف يشعر بأنه غير قادر على الغناء مجدداً بعد رحيل نجله وديع، وبخاصة أن الراحل كان يحظى بمكانة خاصة جداً لدى والده، وتحدث وسوف مع أكثر من شخص حول قرار الاعتزال؛ ما تسبب في تسريبه لمواقع التواصل الاجتماعي.

وتُوفي وديع جورج وسوف يوم الجمعة السادس من يناير 2023 بعد نقله إلى المستشفى متأثراً بمضاعفات عملية قص المعدة وتغيير المسار التي خضع لها في السابع والعشرين من شهر ديسمبر/ كانون الأول الفائت عام 2022، والتي خرج بعدها إلى منزله قبل أن تتفاقم حالته؛ حيث أُصيب بنزيف بالمعدة ليتم نقله إلى المشفى، وتم نقل الدم له قبل أن يتعرض لأزمة قلبية ويمكث في العناية المركزة بحالة حرجة جداً حتى وفاته.

وكانت عائلة وديع وأصدقاؤه بجانبه في المشفى حتى لحظة وفاته، وفي مقدمتهم والده جورج وسوف ووالدته شاليمار وأشقاؤه.

#الغناء #جورج وسوف

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